Real Madrid vs. Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue recibe a los 'canarios' este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 25 de la Liga Santander. Real Madrid está obligado a ganar a Las Palmas para sostener el primer lugar de la tabla de posiciones. (3:30 p.m. | ESPN)



Zinedine Zidane devolverá la titularidad a Isco Alarcón, clave en los tres últimos triunfos del Real Madrid, para recibir a Las Palmas en su peor momento, encadenando cuatro derrotas consecutivas, con el aliciente del regresó de Jesé Rodríguez al Santiago Bernabéu.



En un momento clave de la temporada, cuando el Real Madrid venía de una derrota en Mestalla y perdía 2-0 en el Estadio de la Cerámica, apareció Isco para mostrar en el campo que está a un nivel superior en este momento. Había sido clave siendo titular ante Osasuna en El Sadar y Espanyol, pero frente al Valencia no recibió ningún minuto.



Isco y Álvaro Morata, que en 2017 ha perdido todo el protagonismo por la confianza ciega de Zidane en Karim Benzema, salvaron al Real Madrid de perder el liderato y lideraron la remontada ante el Villarreal. Los dos tienen firmes opciones de ser titulares ante Las Palmas, en un once al que regresarán las rotaciones para encarar con garantías un calendario cargado de partidos.



Con Casemiro fuera de la convocatoria para recibir descanso, el Toni Kroos retrasará su posición y junto a Luka Modric aparecerá Isco. Morata sentará a Benzema de inicio y en defensa, aunque no tiene mucho para variar Zidane por las ausencias de Danilo, Raphael Varane y Fabio Coentrao, Nacho Fernández puede dar refresco a Marcelo en el lateral izquierdo.

Tras dos partidos de sufrimiento, el Real Madrid quiere recuperar la calma y volver a mostrar solidez en el liderato en un partido en el que si marca, será el 45 consecutivo, y logrará un nuevo registro histórico en el fútbol español superando al Barcelona.



El partido tendrá como uno de sus principales alicientes la presencia de Jesé Rodríguez, el delantero formado en la cantera blanca, vistiendo ahora la camiseta de Las Palmas que ha encadenado cuatro derrotas ligueras justo desde su mediática incorporación.



El futbolista isleño, cedido por el París Saint-Germain hasta final de temporada, llegó en el mercado invernal al cuadro canario para potenciar su ataque y dar un salto cualitativo en busca de las plazas europeas pero, paradojas del fútbol, el equipo de Quique Setién ha vivido en febrero su peor racha de resultados -ningún punto- y anotadora, con un solo gol marcado, y a balón parado.



Los números como visitante del equipo amarillo tampoco invitan a apostar por una hazaña en el coliseo blanco. Su estadística fuera de casa solo es mejor que la del Granada, pues únicamente ganó en la jornada inaugural al Valencia (2-4), y empató contra Osasuna (2-2) y Alavés (1-1). Lejos de su entorno, los canarios bajan mucho su rendimiento.



Además, Las Palmas se presenta en el Bernabéu con sus únicos dieciocho futbolistas profesionales disponibles por las ausencias de los lesionados Míchel Macedo, Hélder Lopes, Ángel Montoro, Javi Castellano y Marko Livaja. Setién ha incluido en la convocatoria a dos jugadores del filial, el lateral izquierdo Yéremi Valerón y el delantero centro Erik Expósito, en una lista de la que precisamente dos nombres tendrán que ser excluidos del acta oficial.

Ante la baja de Hélder Lopes, es segura la vuelta a la defensa del zurdo Dani Castellano, que pasará de la grada a la titularidad, y también probable la del central uruguayo Mauricio Lemos, suplente el viernes pasado ante la Real Sociedad (0-1).



Las Palmas intentará sorprender al único equipo invicto esta temporada en su estadio y, además, en un escenario prohibido como el Bernabéu, donde el club isleño, en sus 67 años de historia, nunca ha ganado al primer equipo blanco, con solo cuatro empates cosechados en sus 32 visitas ligueras, y 113 goles encajados.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Las Palmas:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos o Isco, Luka Modric; Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.



Las Palmas: Javi Varas; David Simón, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Roque Mesa; Tana, Vicente Gómez, Jonathan Viera, Jesé; y Prince Boateng.