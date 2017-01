Real Madrid vs. Sevilla: EN VIVO EN DIRECTO Los blancos se enfrentan al cuadro de Jorge Sampaoli este miércoles en el Santiago Bernabéu por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. (DirecTv 610 | 3:15 p.m.)



Real Madrid recibe al Sevilla, el día que se cumple un año de felicidad con la llegada de Zinedine Zidane, a dos partidos de igualar el récord de Luis Enrique de 39 invicto, midiendo la importancia que da a una competición en la que pese a las bajas, reservó a Cristiano Ronaldo.



Es un gesto que demuestra que LaLiga es el gran objetivo de la temporada y que la Champions League es el reto continuo del Real Madrid. Zidane demuestra que la Copa del Rey es la competición que menor importancia tiene para el club, al prescindir de Cristiano Ronaldo para un duro partido ante el Sevilla, en el que ya no podía contar con jugadores de la talla de Sergio Ramos o Gareth Bale.



Real Madrid arrancará el 2017 con un mal recuerdo en su mente. La última vez que conquistó el Mundial de Clubes, hace dos temporadas, sufrió con Carlo Ancelotti un desplome físico que le hizo no ganar más esa temporada. Lo tiene presente Zidane, que por entonces era ayudante del italiano, y quiere evitarlo. Recupera las rotaciones y cambiará la cara de su equipo tipo.

Las bajas en defensa de Sergio Ramos, con molestias musculares tras forzar en la final de Yokohama, y Pepe por una lesión en un gemelo, dejan a Raphael Varane y Nacho Fernández como titulares en una zaga en la que el lateral derecho puede contar con la novedad también de Danilo.



La consistencia del Real Madrid en un pulso por el balón con el Sevilla, la tendrán que poner Casemiro, Kroos y Modric, con más opciones para James Rodríguez de comenzar el año jugando tras dejar su futuro en el aire en el último partido del 2016, que para Isco. Álvaro Morata y Karim Benzema tienen todas las opciones de completar el ataque en un partido en el que se cumplirá un año de felicidad con Zidane en el banquillo.



La Undécima Copa de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes representan un balance inmejorable en un equipo que hace un año se desmoronaba con Rafa Benítez. Solo dos derrotas en 53 partidos, récords vigentes y muchos retos que encarar en el nuevo año.

Será el primer partido de 2017 entre Real Madrid y Sevilla, el inicio de un serial de tres que les enfrentará en doce días en esta primera quincena de enero entre LaLiga y Copa. Ambos superaron su primera ronda del torneo con goleadas ante rivales de bastante menos potencial como la Cultural Leonesa y Formentera, respectivamente, y ahora, tras las vacaciones navideñas, vuelven a la competición con un partido de otra exigencia.



Sevilla, terceros en la de la Liga Santander después de dos solventes triunfos ante el Celta (0-3) y Málaga (4-1), saben que en esta eliminatoria no parten como favoritos ante el líder de LaLiga y recientemente campeón del Mundial de Clubes.



El más inmediato precedente en el que el cuadro de Sampaoli se encontró con el Real Madrid fue en los primeros pasos de argentino al frente del Sevilla, el pasado 9 de agosto en la Supercopa de Europa que se disputó en Trondheim (Noruega). Entonces cayeron con un ajustado 3-2 después de una prórroga forzada de manera agónica con un gol del exsevillista Sergio Ramos en la prolongación del tiempo reglamentario.



En la Copa, las estadísticas son netamente favorables a los madridistas, quienes han superado diez de las trece veces que se han emparejado, la última en 2011 en una semifinal (0-1 y un 2-0). Para este miércoles, Sampaoli tiene recuperados a jugadores que acabaron el año con problemas físicos como el lateral derecho brasileño Mariano Ferreira, el lateral izquierdo Sergio Escudero o el central argentino Nico Pareja.



También está a disposición del técnico el francés Samir Nasri, envuelto en una polémica después de que la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte iniciara gestiones para esclarecer si un tratamiento recibido recientemente en una clínica estadounidense en Los Ángeles cumple la normativa antidopaje. Son bajas seguras, además de los dos lesionados de larga duración -Benoit Tremoulinas y Carlos Fernández-, el central portugués Daniel Carriço, operado recientemente en el tobillo derecho, y el medio ítalo-argentino Franco Vázquez, que arrastra una sanción de su estancia en Italia.



Alineaciones probables del Real Madrid vs Sevilla:



Real Madrid: Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; James Rodríguez, Álvaro Morata y Karim Benzema.



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Rami, Nico Pareja; Mariano, N'Zonzi, Iborra, Sergio Escudero; Nasri, Vitolo; y Vietto.

