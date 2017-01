Real Madrid vs Sevilla: EN VIVO EN DIRECTO El equipo madridista visita este domingo al cuadro sevillista en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 18 de la Liga Santander. Los de Zinedine Zidane buscan alargar su récord de imbatibilidad y consolidarse en el liderato del torneo español. (2:45 p.m. | DirecTv)



El líder Real Madrid, y uno de sus escoltas, Sevilla (3°), se enfrentan por la LaLiga en el cierre de la trilogía de partidos entre ambos en sólo doce días y en medio de la crispación creada por la polémica con Sergio Ramos.



Este tercer choque entre hispalenses y madridistas, tras la eliminatoria de la Copa del Rey de la que salió victorioso el conjunto merengue (3-0 en la ida y 3-3 en la vuelta), viene marcado por la polémica desatada tras los gestos desafiantes que el exsevillista Sergio Ramos dirigió a una parte de la grada al celebrar el 3-2, tras haber sido insultado desde el inicio del partido por los radicales del Sevilla.



Los clubes han querido poner cordura ante tanta crispación y, aunque el Sevilla ha pedido a LaLiga que denuncie a Ramos ante Competición y en su caso a la Comisión Antiviolencia por sus gestos en la celebración, ambos técnicos, Jorge Sampaoli y el Zinedine Zidane, han abogado por el respeto y el espíritu deportivo en el deseo de una reconciliación que parece imposible.

Real Madrid vs Sevilla: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la Liga Santander Real Madrid vs Sevilla: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la Liga Santander

En cualquier caso, el entrenador sevillista ha insistido en que están centrados en este tercer episodio del 'Día de la Marmota' y en el reto de intentar hacer sufrir y atacar al Real Madrid, llevando la iniciativa y con un juego ambicioso, como hizo en muchas fase del último choque copero, para buscar el triunfo.



Sevilla está a cuatro puntos del todopoderoso Real Madrid, aunque los de Zidane tienen un partido menos, y la consigna de Sampaoli no puede ser otra que tratar de repetir el guión del último encuentro, pero con otro final, como único modo de seguir soñando con hacer algo importante en esta Liga.



Recupera a los tres jugadores que reservó en la Copa: el lateral brasileño Mariano Ferreira, el medio galo Steven N'Zonzi y el centrocampista Franco Vázquez, aunque pierde al argentino Joaquín Correa, lesionado el jueves, y es una incógnita si volverá a contar de inicio con sus últimos fichajes, el delantero montenegrino Stevan Josevic y el central francés Clement Lenglet, que rindieron a un buen nivel.



Con el respaldo total desde el club a la figura de Sergio Ramos y los elogios de Zinedine Zidane al que considera "el jugador español más emblemático", el Real Madrid saltará al Sánchez Pizjuán con el objetivo de aislarse del ambiente crispado, centrarse en lo deportivo y buscar un triunfo que signifique un nuevo paso firme hacia el título liguero, el gran objetivo del curso.

Así fue el último partido entre Real Madrid y Sevilla por la Copa del Rey (3-3):

Salvó sobre la hora, como no, el récord absoluto de un equipo español de partidos sin perder, firmando el 40 consecutivo con el tanto de Karim Benzema en el minuto 93 para el 3-3 definitivo en Copa del Rey. Un sufrimiento similar al del jueves lo espera Zidane pese a que recuperará a titulares indiscutibles a los que dio descanso.



Nada apartará del equipo al capitán Sergio Ramos, que liderará una zaga a la que regresan Dani Carvajal en el lateral derecho y Raphael Varane como pareja del camero. También Luka Modric volverá a tomar el mando del juego, Cristiano Ronaldo regresará al once y formará ataque con Karim Benzema, que fue suplente y saltó al terreno de juego para salvar el récord.



Con las bajas de Pepe y Gareth Bale, las malas noticias llegan para Zidane en la lenta evolución de sus problemas de Isco Alarcón y James Rodríguez que de nuevo estarán ausentes. Aumentan las opciones de minutos para Marco Asensio, que firmó una obra de arte en su gol copero, pero que verá como de inicio la recuperación de Lucas Vázquez le deja sin sitio en el once. Un triunfo en el Sánchez Pizjuán sería un golpe directo a la Liga.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Sevilla:



Sevilla: Sergio Rico; Nico Pareja, Mercado, Rami; Mariano, N'Zonzi, Nasri, Escudero; Franco Vázquez, Ben Yedder y Vitolo.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.