Real Madrid vs. Valencia: EN VIVO EN DIRECTO Los merengues visitan al cuadro Blanquinegro este miércoles en el estadio de Mestalla por el partido aplazado válido por la fecha 16 de la Liga Santander. El líder Real Madrid podría estirar a cuatro puntos su distancia en la tabla sobre el segundo Barcelona.



Valencia recibe en su mejor momento de la temporada al Real Madrid y tiene la oportunidad para confirmar las buenas sensaciones de sus dos últimos partidos ante un líder que tiene la oportunidad de ampliar ventaja.



Mientras el Valencia busca con un triunfo alejarse en diez puntos del descenso, el Real Madrid, si gana, aventajará al Barcelona en cuatro con un partido pendiente, el que debe jugar en Vigo ante el Celta.



La solvencia mostrada el domingo ante el Athletic Club, en la que tuvieron protagonismo los dos refuerzos del mercado invernal, el chileno Fabián Orellana y el italiano Simone Zaza, invitan al Valencia a afrontar con optimismo el duelo ante Real Madrid, máxime tras haber sido, por primera vez en mucho tiempo, capaz de sumar dos partidos seguidos sin recibir un gol en contra.



Es de prever que el técnico local, Salvador González "Voro" apueste por el dibujo táctico que tan buen resultado le ha dado en las dos últimas jornadas y cuente con un doble pivote formado por el argentino Enzo Pérez y Dani Parejo, mientras que Orellana se mantendrá en la media punta, con Zaza como referente ofensivo.

Con la duda de Gayá en el lateral izquierdo, para el encuentro ante el Real Madrid, el técnico valenciano seguirá sin poder contar con los lesionados Rodrigo Moreno y Santi Mina. A pesar de lo inhabitual del horario y de tratarse de un día entre semana, el club valenciano ha colgado el cartel de no hay entradas, por lo que se espera un Mestalla a rebosar para apoyar a su equipo.



Para el Real Madrid la visita a Valencia es una de las dos 'bolas extras' que tiene respecto a sus rivales por el título, para asestar un buen golpe, que podría ser definitivo, a la Liga. El de Mestalla y Balaídos, ante dos rivales de entidad, son oportunidades para los jugadores de Zinedine Zidane de acercarse a su gran objetivo de la temporada.



Las rotaciones por las que apuesta el técnico francés le siguen dando buen resultado. El desgaste físico realizado ante el Nápoles provocó hasta siete cambios en su equipo titular. Frente al Valencia regresarán jugadores de la importancia de Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Luka Modric y Karim Benzema.



El costarricense Keylor Navas será titular tras un encuentro de premio a Kiko Casilla. Coincidió con un error de colocación ante el Nápoles que resucitó el debate. Con ganas de volver a brillar saltará a Mestalla con la defensa titular por delante. Ramos regresa recuperado de un golpe en la cadera y Marcelo ocupará el flanco izquierdo.



La situación de Isco Alarcón, meditando en público sobre su futuro a la espera de una oferta de renovación, no provocará en principio su continuidad en el once. Llega de dos grandes partidos en LaLiga ante Osasuna y Espanyol, pero en principio Zidane dará la oportunidad al colombiano James Rodríguez cuyo mensaje ha cambiado al pasar de pensar en salir a mostrar su ilusión por continuar.

Será la primera visita como entrenador de Zidane a Mestalla, el estadio donde se acabó la corta etapa de Rafa Benítez en el Real Madrid y el que asistió al estreno como jugador de 'Zizou' con la camiseta blanca. Fue el 25 de agosto de 2001 y su recuerdo no puede ser positivo tras perder 1-0 con gol de Miguel Ángel Angulo. El presente le sitúa en otro panorama. En su mano tiene dar un golpe a la Liga.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Valencia:



Valencia: Alves, Montoya, Garay, Mangala, Siqueira; Enzo Pérez, Parejo, Nani, Orellana, Munir y Zaza.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; James Rodríguez, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

