Real Madrid vs. Valencia: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs. Valencia CF: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro merengue juega ante el equipo blanquinegro este domimgo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 2 de la Liga Santander. Real Madrid busca mantenerse en la senda del triunfo ante Valencia. (3:15 p.m. hora peruana) (22:15 horas de España) (TV: DirecTv para Perú y América) (Movistar Partidazo para España)



Real Madrid vs. Valencia es el duelo clave para Zinedine Zidane, deberá ganar para retomar el liderato y no perderle el paso a Barcelona que ganó al Alavés. En casa los merengues deberán recomponer el equipo en la zona defensivas las las diferentes bajas.



Sergio Ramos suspendido, Jesús Vallejo y Raphael Varane lesionados estarán ausentes del Real Madrid vs. Valencia. Ante esa situación Nacho Fernández sería único central disponible para completar la línea de cuatro de la zaga blanca. No obstante, la otra opción es jugar con tres defensores o optar por Casemiro como segundo back.



A ellos se suma otro suspendido, la figura de Cristiano Ronaldo, quien cumplirá con el Real Madrid vs. Valencia su cuarto duelo de los cinco de inactividad por el castigo impuesto tras su expulsión en la Supercopa de España.

Real Madrid 3-0 Deportivo La Coruña: Goles y resumen

En cuanto a los jugadores que se recuperaron y entraron en la lista de convocados está Mateo Kovacic. El Real Madrid vs Valencia será la oportunidad de refrendar la victoria inicial ante Deportivo La Coruña y consolidar el gran inicio con dos títulos adicionales para los merengues: Dos Supercopas (continental y local)



En la ofensiva del Real Madrid estarán Karim Benzema y Gareth Bale, que siguen gozando de la confianza del estratega francés. El atacante Isco Alarcón acompará a ambos delanteros un poco más retrasado.



El buen momento del equipo merengue de cara al Real Madrid vs. Valencia se expresa en los premiados Cristiano Ronaldo, mejor delantero y jugador de Europa, Sergio Ramos y Luca Modric, considerados también como los sobresalientes en su puesto en las ligas europeas.



Pero del otro lado, Valencia, tiene optimismo de conseguir buenos resultados tal como lo ha hecho en sus últimos tres encuentros en el Santiago Bernabéu. Se espera la actuación de sus fichajes Jeison Murillo, quien fue convocado por primera vez, y Geoffrey Kondogbia. Pero el DT de la visita no contará con Ezequiel Garay y Gabriel Paulista. Ambos equipos ganaron en el debut de la Liga Santander 2017-2018.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Valencia:



Real Madrid: Keylor Navas; Daniel Carvajal, Nacho, Casemiro, Marcelo; Mateo Kovacic, Toni Kroos, Luca Modric, Isco Alarcón; Gareth Bale y Karim Benzema.



Valencia: Neto; Montoya, Murillo, Vezo, Gayá; Nacho Gil, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler; Rodrigo y Zaza.

