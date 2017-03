Ricardo Gareca: Esto dijo sobre duelos de Perú en las Eliminatorias Rusia 2018

Ricardo Gareca, el técnico de la selección peruana, analizó los partidos ante Venezuela y Uruguay por la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018



"El deporte le da alegría a la gente. Más allá de cualquier gesto solidario que hay que hacer, estamos a disposición de apoyar"



"Cada vez hay menos partidos y tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos. No debemos desesperarnos y cambiar los planes. Con tranquilidad podemos mantener un orden y el nivel futbolístico. Incurrir en la desesperación no está bien".



"El plantel no está completo y este martes recién vamos a entrenar todos juntos. Ya tenemos una manera de jugar, un estilo y estamos convencidos en eso. No imagino un cambio"



"Los jugadores están bien animicamente, están sanos y bien. Con mucho optimismo y ganas. Ese es el clima que hay en este momento"



"La Conmebol autorizó el estadio de Maturín y las condiciones del terreno de juego son para ambas selecciones. No nos preocupa"

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.