Roberto Carlos fue acusado de doparse desde los 15 años en Brasil ¿Qué dijo en su defensa?

Roberto Carlos, campeón mundial en 2012 con la selección de Brasil, afirmó hoy que nunca se dopó en su carrera deportiva y manifestó su "repudio" al reportaje de una red de televisión alemana que lo salpica en un escándalo de dopaje que es investigado en Brasil.



"Repudio vehementemente las acusaciones irresponsables hecha por la red alemana ARD y reafirmo que nunca utilicé ningún artificio que me diera ventaja sobre mis colegas", aseguró Roberto Carlos, exlateral de Brasil y del Real Madrid español en una nota que publicó en su perfil en Facebook en la que respondió a un reportaje que, dijo, tuvo amplia repercusión en la prensa brasileña y mundial.



El exfutbolista alegó que su nombre fue citado como beneficiario de dopaje por un médico "del que nunca tuve conocimiento en mi vida" y que el reportaje dice de forma vaga que alguien supuestamente lo vio en el consultorio de dicho profesional en julio de 2002, precisamente cuando regreso a Brasil tras conquistar el Mundial y antes de presentarse nuevamente ante el Real Madrid.



Alegó que en su corta estancia en Brasil en la época no pasó por Piracicaba, la ciudad del interior del estado de Sao Paulo en donde el citado médico tiene su consultorio.



"En toda mi vida siempre defendí el juego limpio y, por encima de todo, leal. Las acusaciones mentirosas que me hicieron son completamente contrarias a ese pensamiento. En más de 20 años de carrera nunca di positivo (en pruebas antidopaje) para ninguna sustancia que modificase mi desempeño", agregó Roberto Carlos.

Roberto Carlos: El gol imposible de tiro libre Brasil-Francia

El exfutbolista aseguró que pidió a sus abogados que rebaten en la Justicia "las alegaciones mentirosas sugeridas en el reportaje" y que les exijan a los autores de las acusaciones "que las prueben ante un juez".



La red alemana publicó un reportaje sobre una red que ofrecía productos prohibidos a atletas brasileños de elite, que fue descubierta por la Agencia Brasileña de Control de Dopaje (ABCD) y que ya blanco de una investigación de la Fiscalía del estado de Sao Paulo.



En declaraciones que concedió a uno de los reporteros alemanes sin saber que era periodista y en las que se enorgullecía de sus logros para evadir controles de dopaje, uno de los médicos investigados por dicha red, Julio César Alves, aseguró que había tratado a Roberto Carlos desde sus 15 años.



Fuentes de la Fiscalía del estado de Sao Paulo confirmaron que el caso de dopaje es investigado pero aclararon que no podían dar otros detalles porque el caso está protegido por el sigilo.



Sin embargo, el médico Marco Aurelio Klein, que fue dirigente de la Agencia Brasileña de Control de Dopaje y que hizo la denuncia de la red de dopaje ante la Fiscalía, aclaró que todos los deportistas investigados son de las áreas de atletismo y ciclismo, y que nunca supo de futbolistas involucrados.

Klein aseguró que Roberto Carlos tan sólo fue salpicado en el escándalo debido a que el médico investigado lo mencionó como si fuese paciente suyo, lo que el exfutbolista niega tajantemente, y a que uno de los atletas investigados al parecer dijo haberlo visto en el consultorio de Alves en 2012.



El especialista relató que el ABCD descubrió casos de dopaje en algunos atletas brasileños que eran sometidos a exámenes de sorpresa y que algunos de los deportistas que aceptaron colaborar con la investigación citaron a Alves y a una red que les permitía comprar las sustancias prohibidas.



Klein dijo igualmente que Alves convencía a los deportistas a usar sus métodos con el alegato de que no serían descubiertos si suspendían el consumo de las sustancias prohibidas algunos días antes de las pruebas deportivas que él les calculaba personalmente.



Agregó que el médico no contaba con que la ABCD iniciaría una campaña para incrementar los exámenes antidopaje de sorpresa en épocas que no eran de competiciones.

