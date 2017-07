Roma vs. PSG: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro italiano se enfrenta al equipo francés este miércoles en el estadio Comerica Park de Michigan en el inicio de la International Champions Cup de Estados Unidos. Roma y PSG se preparan para el inicio de la temporada 2017-2018. (7:00 p.m. | DirecTv)



Roma vs. PSG será el encuentro que de inicio a la quinta edición de la International Champions Cup. El club parisino intentará llevarse el título por tercera vez con un equipo plagado de estrellas con Edinson Cavani a la cabeza y su flamante contratación Dani Alves. Del otro lado los espera Daniele de Rossi y Edin Dzeko.



La buena noticia para el PSG fue la incorporación de Ángel Di María, quien llegó a Miami, y ya está entrenando con sus compañeros. No obstante, su inclusión en el equipo titular no está confirmada por el técnico Unai Emery. “Todo va muy bien, estoy muy contento de regresar a trabajar y de encontrarme con mis compañeros. Estoy impaciente para poder empezar esta preparación y todo ha ido muy bien desde ya”, dijo el 'Fideo' tras su llegada .



Por el contrario, el lateral brasileño Dani Alves lleva una semana de trabajos físicos y el duelo ante la Roma podría ser el escenario de su debut tras su paso por Barcelona y Juventus.

Roma vs PSG: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la International Champions Cup Roma vs PSG: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la International Champions Cup

"Mi objetivo es iniciar el proceso de aprendizaje en el que hemos estado trabajando y espero que mis jugadores se desempeñen a un nivel alto. Obviamente, sería mejor jugar este tipo de partidos un poco más tarde, pero este es el calendario y tenemos que estar listos. Siempre preparamos nuestros juegos para ganar, y ante PSG será lo mismo. Obviamente no será fácil, espero un esfuerzo de equipo muy comprometido", mencionó el técnico Eusebio Di Francesco previo al duelo Roma vs. PSG.



La International Champions Cup se disputará 19 al 30 de julio con 8 clubes y 12 partidos: Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Juventus, AS Roma, PSG, Barcelona y ​​Real Madrid.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.