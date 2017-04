Ronaldinho felicitó a Lionel Messi por sus 500 goles : "Hermano, yo te regalé el primero"

Ronaldinho, exjugador del Barcelona, ha enviado una felicitación al argentino Lionel Messi, por haber alcanzado 500 goles con el FC Barcelona, después de que marcase el primero el 1 de mayo del 2005 ante el Albacete.



Casualmente, en aquel partido del decenio anterior, Lionel Messi salió como suplente y marcó un tanto, tras una asistencia de Ronaldinho, pero fue anulado por fuera de juego. Casualmente, minutos después otra vez Ronaldinho asistió al joven debutante y nuevamente Messi marcó con una vaselina, esta vez, un tanto legal.



"Leo, hermano, quiero felicitarte por los 500 goles. Yo que te regalé el primero. Te deseo toda la felicidad del mundo", ha dicho el que fuera astro del equipo azulgrana desde el 2003 al 2008 y que ha felicitado a Messi en una compilación de felicitaciones para un vídeo que ha montado el FC Barcelona para celebrar los 500 tantos del argentino con la camiseta azulgrana.



Lionel Messi, actual pichichi de la Liga, con 31 tantos (4 de penalti), logró anoche contra el Real Madrid dos tantos que le valieron al Barça para firmar una victoria (2-3) con la que se ha situado líder del campeonato (el Real Madrid tiene un partido pendiente, frente al Celta).



Su compatriota Sergio 'Kun' Agüero, ariete del Manchester City, le ha enviado la siguiente felicitación: "Hola papi. Te quiero felicitar por los 500 goles. Me hace muy feliz y deseo que sigas marcando muchos más. ¡Estás muy bien! Te mando un abrazo papa, y sigue así, batiendo récords".



Éric Abidal le ha mandado el siguiente mensaje: "Felicidades. Soy Abi. 500 goles con el Barcelona, creo que es algo único. Sólo una persona lo podía conseguir y esta persona eres tú", mientras que Sylvio Mendes, 'Sylvinho', le ha dicho lo siguiente: "Hola Leo. Quiero felicitarte por los 500 goles con la camiseta del Barcelona. Te lo mereces. Pásatelo bien".



El central argentino Gaby Milito, le ha enviado lo siguiente: "Quiero felicitarte por haber alcanzado una suma tan importante. 500 goles es una cifra bestial, impresionante, pero tratándose de ti, nada sorprende. Todo es posible".



Charles Puyol le ha dicho: "Enhorabuena Leo por los 500 goles. Creo que no había mejor escenario para marcar el gol 500. No te retires nunca y disfruta de este momento".



Finalmente, el actual capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, le ha enviado el siguiente mensaje: "Leo, muchas felicidades en mi nombre y en el de toda la plantilla, de todos tus compañeros. Un placer estar compartiendo tantos momentos increíbles a tu lado. Que sean muchos más y que todo siga saliendo muy bien"

Video: Primer gol de Lionel Messi en Barcelona

