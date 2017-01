Ronaldinho: Nacional de Uruguay busca fichar al astro brasileño

Ronaldinho se ha convertido en la nueva 'obsesión' del Nacional de Uruguay. El presidente del club uruguayo, José Luis Rodríguez, manifestó que se encuentran en busca de un sponsor para fichar al astro brasileño.



El mandamás del Nacional manifestó que buscan un patrocinador del extranjero, con el fin de conseguir los recursos necesarios para el pago de Ronaldinho.



Pese a las expectativas por una posible llegada de 'Dinho', el directivo reconoció que en presupuesto del club no está incluida el pago para un jugador del costo del carioca.



"No solo se trata de traer a Ronaldinho, también hay todo un aparto de mercadotecnia, que se encuentra detrás de él. No hay que ilusionarse", manifestó Rodríguez.



Ronaldinho no juega un partido oficial desde setiembre del 2015, cuando defendía los colores del Fluminense.