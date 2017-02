San Marino vs. Andorra: Este es el peor partido del mundo ¿Por qué?

El fútbol siempre tiene ganadores y perdedores. Así, el duelo amistoso entre las modestas selecciones de San Marino y Andorra despertó el interés del mundo entero debido a una estadística negativa. Ambos están entre los últimos puestos de la FIFA.



Entre ambas selecciones suman 160 derrotas seguidas (74 para San Marino y 86 para Andorra), una cifra increíble. Dicen que será el partido de los peores, pero los futbolistas tienen el valor agregado: siempre quieren jugar y nunca bajan los brazos.



Sin duda, los dos seleccionados están en los últimos lugares del ránking FIFA. Un clásico de los peores, o más bien una final invertida, al revés. Incluso en la redes sociales hay creativos anuncios, casi memes: "#LaFinalDelMundo"



La recompensa de este partido será que el ganador romperá la terrible mala racha de derrotas, que lleva trece largos años. No obstante, la mala suerte también puede concederles un empate y no salir de la oscuridad. Es fútbol.



“Es cierto que hace 74 partidos que no ganamos. Pero tengan en cuenta que nuestro país solo tiene poco más de 30.000 habitantes y la selección está integrada por 30 jugadores aficionados", dijo el técnico de San Marino Pierangelo Manzaroli.



Sin duda, el partido de este miércoles, marcará un antes y un después para alguna de las selecciones más perdedoras del mundo en la actualidad.



“Creo que somos dos selecciones que representamos con orgullo y pasión a nuestros países. Marcar un gol o salir aplaudidos por los que aprecian nuestro esfuerzo es nuestra mayor victoria”, dice DT italiano Manzaroli.

LA MEJOR NOTICIA PARA ARRANCAR EL 2017



22/02/2017

SAN MARINO vs Andorra.



La chance para volver a la victoria despues de 13 años. pic.twitter.com/XxI6EylS8K — Selección San Marino (@sanmarinopasion) 23 de diciembre de 2016

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.