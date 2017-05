Sao Paulo vs. Cruzeiro: EN VIVO TV ONLINE El equipo Tricolor visita al cuadro azul este domingo en el estadio de Belo Horizonte por la fecha 1 del Torneo Brasileirao. Con Christian Cueva, Sao Paulo busca un triunfo ante Cruzeiro para recuperarse de la eliminación de la Copa Sudamericana.



Christian Cueva se mantendría en el equipo titular de Sao Paulo tras el 1-1 ante Defensa y Justicia que lo dejó fuera del torneo continental. El volante peruano fue criticado por su peso en los últimos días.



Para el debut en la Serie A de Brasil, el técnico Rogerio Ceni podrá contar con Maicon y Buffarini en el equipo. Además de Sidón, Marcinho y Cívero. No obstante, Sao Paulo sufre las bajas de Wesley, Araruna, Wellington y Morato.



"Tenemos que dar una respuesta inmediata tars la eliminación y debe ser en el Campeonato Brasileirao. Tenemos mentalizarnos contras Cruzeiro, reaccionar y no dejar que la eliminación perjudique al equipo. Tenemos que levantar cabeza", dijo el zaguero Rodrigo Caio previo al Sao Paulo vs Cruzeiro.

En la misma sintonía, el argentino Lucas Pratto se refirió al duelo de Sao Paulo en el Brasileirao. "Tenemos que recuperar la confianza individual y colectivo. Pido disculpas a los aficionados por la eliminación. Vamos a tratar de revertir la situación y dar todo ganar ante Cruzeiro", afirmó.

Veja como foi nossa chegada ao hotel em Belo Horizonte #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/SXnfmC2bNL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 14 de mayo de 2017

Alineaciones probables Sao Paulo vs. Cruzeiro:



Sao Paulo: Ribeiro, Buffarini, Maicon, Caio Junior, Tavares, Julicei, Mendes, Cicero, Cueva, Araújo, Pratto



Cruzeiro: Rafael, Barbosa, Fabricio, Leo, Hudson, Cabral, Neves, Henruque, Rafinha, Arrascarta, Sobis.