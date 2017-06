Selección peruana: Bolivia recuperaría sus puntos tras reclamo en el TAS

El periodista de Fox Sports, Emiliano Pinsón, encendió las alarmas en Perú y Chile, tras asegurar que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) restituiría los puntos a Bolivia por alineación indebida de Nelson Cabrera en las Eliminatorias Rusia 2018.



"Es muy probable que le devuelvan los puntos a Bolivia. Atento con eso, me llegó esa información", aseguró el periodista argentino en referencia al reclamo de la selección boliviana presentado al TAS.



Cabe recordar que a Bolivia se le sancionó con la resta de cuatro puntos por alinear a Nelson Cabrera en los partidos contra Perú y Chile. El paraguayo-boliviano no cumplió los requisitos de nacionalización de la FIFA y se declaró ganador a sus rivales.



No obstante, Bolivia acusó una falta en las formas en la presentación de la queja por parte de Perú y Chile. "El artículo 18 es específico: son 24 horas donde debe formalizarse cualquier violación a las reglas de juego. Y el hecho que un jugador que no está debidamente habilitado forme parte de una selección en determinado partido es una falta a las reglas del juego, no es una situación diferente y ahí viene la controversia”, aseguró el abogado de Federación Boliviana Fútbol, Víctor Hugo López.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:

Si el resultado es a favor de Bolivia, Perú, que actualmente tiene 18 puntos, quedaría con 15 y sin chances de clasificar. En el caso de Chile, se ubicaría en zona de repechaje y Argentina entraría en los puestos de clasificación directa al Mundial Rusia 2018.

