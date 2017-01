Selección peruana: Fixture, día, hora y canal del Sudamericano Sub 20 de Ecuador

La selección peruana buscará en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador la primera clasificación de su historia para el Mundial de la categoría, y para ello utilizará un equipo con jugadores con bagaje en su mayoría en la primera división. La Blanquirroja debuta este jueves ante Argentina.



Para lograr su meta, el equipo dirigido por el argentino Fernando Nogara deberá primero clasificarse, por tercera vez seguida, a la fase final del torneo, donde estará en el grupo B junto a Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.



En los torneos celebrados en Argentina, en 2013, y en Uruguay, en 2015, la Blanquirroja ocupó la quinta posición del hexagonal final, a un paso de la Copa del Mundo, y esta vez no quiere volver a quedarse con la miel en los labios.



Perú se marca este objetivo en Ecuador, precisamente el país que organizó hace diez años el Sudamericano Sub'17, el último torneo donde una selección peruana pudo clasificarse a un mundial de fútbol, incluido el equipo absoluto.

La lista de convocados de la selección peruana Sub 20:

En la lista de jugadores de Perú destaca el delantero de San Martín Luis Iberico, de 18 años, quien fue el máximo goleador del Sudamericano Sub'15 de 2013, con siete tantos en seis partidos, y uno de los máximos artilleros del Sudamericano Sub'17 de 2015, con cuatro goles en sendos encuentros.



En la delantera de la Blanquirroja también estará Adrián Ugarriza de Universitario, de 20 años, quien el año pasado irrumpió en el primer equipo crema con cuatro goles en el torneo local, tras haber disputado el Sudamericano Sub'20 de 2015.



Otra pieza clave para Perú será el centrocampista ofensivo Raúl Tito, de 19 años y también de Universitario, donde el año pasado alcanzó los 40 partidos en la máxima categoría del fútbol peruano.



También apunta buenas maneras el centrocampista Kevin Quevedo, de 19 años, recientemente incorporado a Alianza Lima desde Universitario, el eterno rival de los blanquiazules.



El único que milita fuera de Perú es el delantero Bryan Reyna, de 18 años, quien juega desde hace seis meses en el filial del Mallorca español.

La programación de los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador:



19 de enero

Perú vs Argentina (7:15 p.m. | Canal 5 Panamericana Tv)



21 de enero

Perú vs. Bolivia (5:00 p.m. Canal 5 Panamericana Tv)



23 de enero

Perú vs. Venezuela (5:00 p.m. Canal 5 Panamericana Tv)



25 de enero

Perú vs. Uruguay (7:15 p.m. | Canal 5 Panamericana Tv)

