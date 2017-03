Sevilla vs. Leicester City: "¿Ganar la Champions League? ¿Por qué no?", dijo Shakespeare

El entrenador del Leicester City, Craig Shakespeare, se mostró este lunes confiado de las opciones de su equipo frente al Sevilla, "un partido muy complicado", y dijo que en el fútbol "no te regalan nada", por lo nadie en su equipo descarta levantar la Liga de Campeones.



"¿Ganar la Champions League? ¿Por qué no?", respondió Shakespeare al ser preguntado sobre las posibilidades del vigente campeón de la Premier League en la máxima competición continental. "Estamos aquí y podemos ganarla. Siempre digo que en el fútbol no regalan nada, que cada partido es distinto y que hay que intentar ganarlo y ser competitivo", señaló.



Shakespeare, que fue ayudante del italiano Claudio Ranieri en la histórica pasada temporada, en la que los 'Foxes' se coronaron campeones de liga, fue confirmado a última hora del domingo como entrenador titular hasta final de curso, casi tres semanas después de la destitución del italiano.



"Estoy encantado de estar aquí hasta final de temporada. Las negociaciones fueron muy rápido: empezaron el jueves y terminaron el sábado. Ahora sólo me centro en los desafíos que tenemos por delante, empezando por el de mañana, que es inmenso", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de octavos de final ante el Sevilla.

El preparador inglés, que ya dirigió al Leicester City en los encuentros de liga ante Liverpool (3-1) y Hull City (3-1), se sentará por primera vez en el banquillo del King Power Stadium como entrenador titular.



"Estoy muy emocionado, aunque también calmado. Soy una persona tranquila por naturaleza y espero seguir siéndolo. Después de los partidos ante Liverpool y el Hull, ante Sevilla es otro encuentro más, aunque más importante, claro está" sostuvo.



Además, Shakespeare aseguró que el gol de Jamie Vardy en el Ramón Sánchez Pizjuán les da "una gran oportunidad de pasar" y destacó la importancia del apoyo del King Power Stadium para lograr la remontada.



"Tenemos una gran oportunidad ante nosotros y vamos a salir a intentarlo. Después del partido de ida sabíamos que el gol allí nos daría muchas opciones", indicó.



"Conocíamos el nivel del Sevilla antes del encuentro de ida, y ese partido refrendó lo que ya sabíamos. Sin embargo, todos sabemos que estamos ante una oportunidad histórica y el grupo está con confianza después de los dos últimos resultados positivos", prosiguió.

"Sabemos que tienen jugadores de clase mundial y que el duelo será especial. Hemos visto cómo compiten en Europa y que tienen futbolistas muy talentosos y con experiencia, así que debemos tener cuidado", agregó Shakespeare.



El técnico reconoció que en los nueve días de descanso que han tenido desde su último partido oficial -hicieron un 'stage' en Dubái- han practicado los penaltis, puesto que quieren estar "preparados en todos los aspectos".



"Hemos practicado los penaltis, ¿cómo no? Queremos tener cubiertos todos los aspectos y éste es uno de ellos. La verdad es que en los entrenamientos nos han ido muy bien los lanzamientos, así que esperamos continuar con la racha mañana", concluyó un visiblemente motivado Shakespeare.