Sevilla vs. Leicester City: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro español recibe a los 'Foxes' este miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Sevilla de Jorge Sampaoli busca la hazaña histórica ante Leicester City. (2:45 p.m. | Fox Sports)



Sevilla no ha vuelto a meterse entre los ocho mejores desde su debut en la máxima competición continental de clubes en la temporada 1957/1958, cuando cayó en cuartos ante el Real Madrid (8-0, 2-2).



"Es una eliminatoria difícil... Enfrentarse contra un rival que ganó un campeonato tan importante como la Premier League el año pasado y que viene de marcar cuatro goles contra el City y ganar claramente (el 10 de diciembre)", advirtió el técnico de Sevilla Jorge Sampaoli.



"Rival muy riguroso"



"Está sufriendo dudas cuando el año pasado hubo más certezas que dudas, pero bueno, en Champions League pasó claramente primero en su grupo, así que en una eliminatoria a dos partidos es un rival muy riguroso para nosotros", insistió el técnico argentino.



Tras cinco títulos de Europa League, los tres últimos consecutivos, el Sevilla, a los mandos de Jorge Sampaoli desde el verano, sueña con dar un paso más en Europa, mientras en la Liga avanza viento en popa en la tercera posición de la clasificación, a tres puntos del líder, el Real Madrid.

Sevilla llega a este partido tras ganar 2-0 en Liga al Eibar el pasado sábado y antes de enfrentarse el sábado al Betis en el gran derbi sevillano del campeonato español, que vive toda la ciudad.



Jorge Sampaoli podrá contar con sus principales jugadores para el encuentro del miércoles, excepto el argentino Gabriel Mercado, que se encuentra sancionado, y Nico Pareja, que no ha llegado a tiempo de su lesión muscular.



El técnico argentino cuenta con el resto de su plantilla y ante el Leicester probablemente volverá a tener al francés Samir Nasri para animar el juego sevillista, con Wissam Ben Yedder delante.



Leicester City en horas bajas



Enfrente estará un Leicester, que tras ganar la Premier el pasado año, en la presente campaña marcha cuarto por la cola con 25 puntos en el campeonato inglés y 14 derrotas en 25 partidos de liga.



No obstante, se clasificó con nota para los octavos de final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia, acabando en primer lugar de su grupo de clasificación con cuatro victorias, un empate y una derrota.

El equipo no llega en su mejor momento a este partido tras ser eliminado el sábado en octavos de la FA Cup por el Millwall, un tercera división, pero Ranieri ve posibilidades.



Sevilla "tiene buenos jugadores, se mueven bien, es un buen equipo, atacan bien. Los hemos estudiado mucho. No importa si juegan con 3 o 4 defensores, un delantero o sin delantero, tenemos que tener mucho cuidado y jugar como la temporada pasada y algunos partidos esta temporada. Si hacemos nuestro fútbol puede ser un buen partido", dijo el técnico italiano.



"Sabemos que son mejores que nosotros pero sabemos que podemos pelear con ellos", añadió en rueda de prensa este martes.



El entrenador italiano no podrá contar en Sevilla con el central Molla Wagué, lesionado en un hombro en ese partido contra el Millwall.



"Va a ser un partido difícil. Lo hicimos muy bien en la fase de grupos y ahora tenemos un duro partido por delante", dijo uno de los porteros del Leicester, Ron-Robert Zieler, a los medios del club.

Equipos probables del Sevilla FC vs Leicester City:



Sevilla: Sergio Rico - Mariano, Rami, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Nasri - Vitolo, Franco Vázquez, Jovetic - Ben Yedder.



Leicester City: Schmeichel - Simpson, Huth, Morgan, Fuchs - Drinkwater, Ndidi, Albrighton, Mahrez - Vardy, Slimani.



