Sevilla vs. Leicester City: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Champions League

Sevilla vs Leicester City: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro español visita a los 'Foxes' este martes en el King Power Stadium por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Sevilla de Jorge Sampaoli tendrá la difícil misión de sostener ante Leicester City el 2-1 de la ida, para pasar a la siguiente ronda. (2:45 p.m. | Fox Sports)



Sevilla juega en el campo del Leicester en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, buscando el pase histórico a unos cuartos que sólo ha jugado una vez. Un reto mayor para el estratega argentino Jorge Sampaoli.



Sevilla no ha vuelto a meterse entre los ocho mejores de Europa desde su debut en la máxima competición continental de clubes en la temporada 1957/1958, cuando cayó en esa fase ante el Real Madrid (8-0, 2-2).



Sevilla acude al King Power Stadium con la ligera ventaja del 2-1 logrado en la ida, pero tras dos empates consecutivos en Liga, que le alejan de los dos primeros clasificados en el campeonato español, Real Madrid, líder, y Barcelona, segundo, y han creado ciertas dudas.

Más protagonismo



"El equipo está muy acelerado y ansioso cuando no tiene capacidad de crear ocasiones", dijo el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, tras el 1-1 con el Leganés.



"Con este rendimiento nos va a costar mucho pasar en Champions League porque son compromisos mayores con rivales que no te van a permitir este error, así que si no tenemos la posibilidad de mejorar en el protagonismo en el partido del martes, va a ser muy difícil", añadió el técnico argentino.



Jorge Sampaoli reservó para este encuentro a algunas de sus principales figuras como el francés Samir Nasri y los defensas argentinos Nico Pareja y Gabriel Mercado, a los que dio descanso ante el Leganés, mientras que Vitolo no jugó ese partido por sanción.



El técnico argentino buscará en Inglaterra, donde el Sevilla nunca ha ganado en sus cuatro partidos oficiales jugados ahí, que su equipo vuelva a ser el dueño del balón.



Según Sampaoli, el Sevilla ha "perdido vuelo futbolístico" en los dos últimos partidos, y va a tener que reencontrarlo si quiere imponerse a un Leicester, que parece haber entrado en una dinámica positiva tras la destitución de Claudio Ranieri y sus sustitución al frente del equipo por el que fuera su segundo Craig Shakespeare.



"Fue muy sorprendente", dijo Sampaoli este lunes sobre el cese de Ranieri. "Cuando miras lo que hizo Claudio por este club y esta ciudad... Cambió la historia de este equipo. Ganó probablemente la competición más dura del mundo, por lo que se debería tener un poco de memoria", añadió.

Mira los goles y resumen del partido de ida entre Sevilla y Leicester City:

Sevilla 2-1 Leicester City: Resumen y goles



Dos victorias en dos partidos



Shakespeare, confirmado hasta final de temporada el domingo, lleva dos victorias consecutivas en Liga frente a Liverpool y Hull (ambas 3-1) y ha logrado sacar al equipo de los puestos de descenso.



En esta nueva dinámica, el Leicester recibe el martes al Sevilla con la misión de marcar al menos un tanto para pasar de ronda, siempre que los andaluces no marquen.



"Será un momento muy especial en el King Power", dijo este lunes Shakespeare, insistiendo en que espera que "el equipo aproveche el impulso de las dos victorias, para salir con confianza y jugar bien".



"No hay duda de que es el partido más importante en la historia del club", dijo el centrocampista Danny Drinkwater.



A favor del Leicester juega su fortaleza en casa, donde ha ganado sus tres partidos de la fase de grupos de la 'Champions'.



Los ingleses, que han tenido varios días de descanso por el aplazamiento de su partido contra el Arsenal, volverán a poner sus esperanzas en el delantero Jamie Vardy, autor del tanto en Sevilla que dio vida al Leicester, y de un doblete frente al Liverpool el pasado 25 de febrero en la liga inglesa.



Junto a Vardy, todo apunta a que Shakespeare apostará por repetir el once que se impuso ante el Hull y el Liverpool.



Equipos probables del Sevilla vs Leicester City:



Leicester City: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi, Albrighton, Mahrez - Okazaki, Vardy.



Sevilla: Sergio Rico - Mercado, Rami, Nico Pareja, Escudero - N'Zonzi, Iborra - Vitolo, Nasri, Jovetic - Ben Yedder.

