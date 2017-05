Diego Silva, defensa del San Luis de Quillota, destruyó los códigos y la ética del fútbol, al pedir abiertamente un 'soborno' o incentivo a Colo Colo para que su equipo gane a la Universidad de Chile en la última y decisiva fecha del Torneo Clausura chileno.



La Universidad de Chile es líder con 27 puntos y enfrenta a San Luis de Quillota -que juega por completar el fixture-. Colo Colo es segundo con 26 unidades y juega ante el descendido Cobresal.



Por lo tanto, Colo Colo necesita que San Luis le gane a la U. de Chile para quedarse con el títlo del Clausura. "Siempre es motivante estar en una situación así, pero al igual como dijo un compañero, antes de jugar contra Colo Colo (Hugo Droguett, de Antofagasta), lo más probable es que ahora se aparezca el 'hombre del maletín' por Quillota. Esto es así", declaró Diego Dilva al diario El Mercurio.



"No sé si alcance para un maletín, pero si llega un incentivo por ganar, no es malo. Nosotros no nos estamos jugando nada, así que si llega un llamado, bienvenido sea", agregó sin reparos el defensa de San Luis.

La Universidad de Chile tiene en sus manos la consecución del torneo de Clausura, un hito que hace algunas semanas parecía una quimera para el equipo que dirige el argentino Ángel Guillermo Hoyos.



El torneo chileno tomó el pasado fin de semana un giro inesperado con el asalto al liderato de los universitarios, una posición que no habían conocido en las trece jornadas disputadas hasta entonces.



El irregular comienzo de año de los azules hizo pensar que la temporada sería una transición entre el fiasco del técnico argentino Sebastián Becaccece y el nuevo proyecto de Hoyos.

