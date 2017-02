Sport Huancayo vs. Nacional Potosí: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Sudamericana

Sport Huancayo vs. Nacional Potosí: EN VIVO EN DIRECTO

El cuadro boliviano recibe al 'Rojo Matador' este miércoles en el estadio Víctor Agustín Ugarte por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. Sport Huancayo busca un buen resultado ante Nacional Potosí para cerrar la serie en casa. (5:15 p.m. | Fox Sports 3)



Sport Huancayo vs. Nacional Potosí será un encuentro de altura a más 4.000 metros sobre el nivel del mar, Ambos planteles están acostumbrados a esta condición, en un inédito encuentro por el torneo de la Conmebol Sudamericana. Nunca antes ambos equipos se han visto las caras.



Nacional Potosí, quien en su última participación en la Copa Sudamericana de 2014 no pasó de la primera fase, ha acelerado en los últimos días sus entrenamientos, de la mano de su timonel, el argentino Carlos Fabián Leeb, quien ha ponderado el buen ánimo de sus pupilos para encarar el certamen internacional.



Leeb entregaría el ataque al argentino Cristian Alessandrini y al español Bruno Pascua, quienes llevan varios meses en Nacional Potosí, quienes esperan el bueno manejo del balón del veterano volante nacional Alejandro Gómez, recientemente contratado por el plantel.



El adiestrador tiene el equipo casi definido para enfrentar a los peruanos, con un esquema de juego de 4-4-2, mientras el arco estará confiado a su portero paraguayo Arístides Florentín.



Nacional Potosí tuvo problemas en las últimas semanas para realizar entrenamientos en el estadio Víctor Agustín Ugarte, debido a que el escenario estaba siendo sometido a tareas de reparación de mantenimiento y utilizaron escenarios alternos.

Al mal tiempo, buena cara



Sporty Huancayo, proveniente de la ciudad del mismo nombre a 3.200 metros de altitud, retorna al torneo sudamericano tras no poder pasar a octavos de final en 2016 y caer a manos del paraguayo Sol de América.



La principal preocupación del director técnico Diego Umaña es el prolongado traslado de su equipo hasta Potosí, ciudad que no cuenta con un aeropuerto propio y se sirve de la vecina Sucre, conectada por una vía terrestre por la que se demora en recorrerla un promedio de tres horas.



Pero el equipo le ha puesto buena cara, al mal tiempo que significará su viaje y quiere llevarse del "nido del cóndor" de Potosí los tres puntos. "Estamos mentalizados completamente para sacar un buen resultado", señaló el defensa Luis Trujillo, pieza segura en el equipo del "Rojo Matador".



Potosí es una pieza dura, donde los locales suelen pararse firmes, aprovechando el "plus" que les otorga la altura. "Es un rival fuerte allá, pero hay que contrarrestarlo", acotó el jugador huancaíno, quien recordó que su equipo igualó a Alianza Lima 2-2 por el torneo doméstico en la última jornada, en el estadio Matute, en un encuentro que la ha inyectado buenos ánimos. Víctor Balta, el otro defensa, reconoció que "somos un equipo que se planta bien" en la cancha.

Probables alineaciones Sport Huancayo vs. Nacional Potosí:



Nacional Potosí: Arístides Florentín - Luis Aníbal Torrico, Angel Hoyos, Nelson Ruiz, Henry Alaca - Isaías Dury, Rolando Rivera, Darwin Lora, Andrés Sanguinetti - Christian Alessandrini y Bruno Pascua.



Sport Huancayo: Joel Pinto - Cord Cleque, Víctor Balta, Diego Minaya, Roberto Guisazola - Julio Landauri, Ever Chávez, César Ortiz, Blas López - Carlos Preciado y Mauricio Montes.

