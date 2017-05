Sport Huancayo vs. Nacional Potosí: EN VIVO EN DIRECTO El 'Rojo Matador' recibe al cuadro de la 'Banda roja' este martes en el estadio Huancayo por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. El equipo peruano deberá de remontar un 3-1 en contra de la ida ante Nacional Potosí para pasar a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol (5:15 p.m. | Fox Sports 2)



Sport Huancayo vs. Nacional Potosí será la chance del 'Rojo Matador' para tomarse la revancha en un encuentro de dos escuadras acostumbradas a jugar en altura. El equipo del técnico Diego Umaña podría aprovechar el gol anotado de visita y con un marcador de 2-0 le alcanzaría para seguir en competencia o cualquier resultado con dos goles de diferencia.



El técnico Diego Umaña, intentará con un equipo totalmente ofensivo revertir el resultado. Para el Sport Huancayo vs Nacional Potosí, los locales alinearán desde el arranque con el colombiano Carlos Preciado en el ataque y el paraguayo Blas López en la zona central del 'Rojo matador'.



"Nuevamente se nos presenta la oportunidad de que nuestro equipo se haga respetar a nivel internacional", indicó el club en su página de Facebook previo al Sport Huancayo vs. Nacinal Potosí.



Eliminar a Nacional Potosí sería histórico para Sport Huancayo, que carga sobre sus espaldas el desprestigio de haber recibido una de las peores goleadas en la Copa Sudamericana: 9-0 por el uruguayo Defensor Sporting en Montevideo, en su primera participación en 2010.

En 2016, Sport Huancayo fue eliminado por el paraguayo Sol de América y no pudo pasar a octavos de final. En la primera fase de aquella ocasión sacó de carrera al Deportivo Anzoátegui.



Los huancaínos llegan para este duelo con una derrota 2-1 ante Comerciantes Unidos en torneo peruano, donde se ubica en sexto lugar del Grupo B.



En la Copa Sudamericana de 2013, Sport Huancayo fue eliminado por el ecuatoriano Emelec en la primera fase.



Por su parte, Nacional Potosí, bajo la batuta del argentino Carlos Fabián Leeb, es un cuadro aclimatado a los 4.000 metros de altitud de su propia casa. Reconocieron el estadio Huancayo, ubicado a 3.270 metros, algo que no parece representarles un mayor reto.



Según la prensa boliviana, Leeb alista un esquema de 4-5-1, con Cristian Alessandrini como único atacante. La idea es poblar el mediocampo para cortar el juego del Huancayo y aprovechar los espacios que pueda dejar para hacerle daño.

Sport Huancayo vs Nacional Potosí: Goles y resumen

El cuadro de la 'Banda Roja', con un resultado similar al lance de ida, obligaría a la definición por la vía de los penales.



El cuadro boliviano llegará descansado ya que el encuentro del torneo local que debía jugar contra The Strongest fue suspendido.



El partido está pautado para las 17H15 locales (22H15 GMT) en el estadio Huancayo y será dirigido por el árbitro Juan Albarracin, acompañado por sus compatriotas Juan Macias y Edwin Bravo, como jueces de línea.

Probables alineaciones del Sport Huancayo vs. Nacional Potosí:



Sport Huancayo: Éder Hermoza - Cord Cleque, Víctor Balta, Diego Minaya, Roberto Guisazola - Julio Landauri, Ever Chávez, César Ortiz, Blas López - Carlos Preciado y Mauricio Montes.



Nacional Potosí: Arístides Florentín - Luis Aníbal Torrico, Angel Hoyos, Nelson Ruiz, Henry Alaca - Isaías Dury, Rolando Rivera, Darwin Lora, Andrés Sanguinetti - Christian Alessandrini y Bruno Pascua.

