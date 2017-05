Sporting Cristal vs. Independiente Santa Fe: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Independiente Santa Fe: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro celeste recibe al cuadro colombiano este miércoles en el estadio Alberto Gallardo por la penúltima fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores. Sporting Cristal obligado a ganar a Santa Fe para tentar un complicado pase a la siguiente ronda (5:30 p.m. | Fox Sports 2)



Sporting Cristal vs. Independiente Santa Fe será un duelo de equipos con la necesidad de ganar tras ocupar la última y penúltima posición del grupo respectivamente.



Con dos empates y dos derrotas, Sporting Cristal, que no saben vencer de locales, suman dos puntos en la tabla y necesitan de una victoria para salir del último lugar. Una derrota más los dejaría fuera del torneo.



Pero la obligación de ganar de Sporting Cristal también está determinado por la opción ocupar finalmente el tercer lugar -eliminado de la Copa Libertadores- para entrar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana.



Santa Fe, terceros con 4 puntos, tiene la urgencia del triunfo para seguir en la pelea del Grupo 2, liderado con 8 unidades por el Santos, seguido por The Strongest con 7, que también se miden este miércoles.

El 'Cardenal' de Bogotá ya goleó 3-0 a Cristal en el duelo de ida, el 16 de marzo. Sporting Cristal jugará con sus principales referentes para limpiar su imagen con su hinchada tras una aplastante derrota 5-1 ante The Strongest, que los recibió en la altura de La Paz.



El técnico José Guillermo 'Chemo' del Solar enviará al campo a un equipo totalmente ofensivo liderado por el experimentado mediocampista Carlos Lobatón y el delantero panameño Rolando Blackburn.



A estos se sumarán el defensor uruguayo Jorge Cazulo y el portero chileno Mauricio Viana, en las últimas líneas.



"Vamos a hacer un partido dejando la vida, jugando al fútbol. Enfrentaremos a un rival de jerarquía. Tenemos que salir con las últimas cartas que tenemos en la Copa", dijo a la prensa 'Chemo' del Solar



Sporting Cristal llega a este partido con la moral alta tras derrotar 2-0 a Melgar de Arequipa y acabar con una sequía de victorias en el torneo de verano del fútbol peruano.



El cuadro 'celeste', con 61 años de fundación, es el equipo peruano con más participaciones en la Copa Libertadores de América, con 33. Su mejor intervención fue en 1997, cuando alcanzó la final y cayó ante el Cruzeiro de Brasil. En su última participación, en 2016, no superó la fase de grupos.

Por su parte, Independiente Santa Fe, dirigido por el argentino Gustavo Costas, se concentra desde el lunes en un hotel limeño.



'El Expreso Rojo' tratará de reponerse de la derrota 2-0 ante Jaguares en el torneo colombiano.



"Sabemos que debemos ir a Lima a ganar o ganar. La actitud tiene que ser otra, si no la cambiamos no llegamos a nada. Tenemos un partido decisivo", dijo a la prensa Costas ante de partir a la capital peruana.



La visita alinearía con el mediocampista Leyvin Balanta y delantero Denis Stracqualursi como piezas de su linea ofensiva. No podrán contar para este duelo con el artillero Humberto Osorio, por lesión.



Con 76 años de fundación, Santa Fe es el tercer equipo más exitoso del fútbol colombiano con 16 títulos de primera división en competiciones oficiales, entre nacionales e internacionales.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. Independiente Santa Fe:



Sporting Cristal: Mauricio Viana - Jorge Cazulo, Jair Céspedes, Renzo Revoredo - Jhosepmir Ballón, Carlos Lobatón, Pedro Aquino, Joel Sánchez, Christian Ortiz - Irven Ávila, Rolando Blackburn.



Santa Fe: Leandro Castellanos - Juan Daniel Roa, José Moya, Carlos Arboleda, Dairon Mosquera - Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Leyvin Balanta, Jonathan Gómez - Johan Arango, Denis Stracqualursi.

