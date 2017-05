Sporting Cristal vs. Santos: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Santos: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro celeste visita al poderoso equipo brasileño hoy en el estadio Urbano Caldeira por la fecha 6 y última del Grupo 2 de la Copa Libertadores. Cristal eliminado espera ante Santos cerrar de manera decorosa el torneo. (7:45 p.m. | Fox Sports 2)



Sporting Cristal vs. Santos se presenta con nulas aspiraciones para el equipo de José Chemo del Solar. No obstante, los locales pretenden quedar en el primer lugar de la serie.



Santos, ya clasificado, espera cumplir con el trámite para garantizar el liderato de su llave, en tanto que el Sporting Cristal, fuera del campeonato luego de dos empates y tres derrotas, saldrá a la cancha en busca de redención.



Sporting Cristal viene de sufrir una dura derrota en casa 0-2 contra el colombiano Santa Fe. El técnico del cuadro peruano, Chemo del Solar, defendió el fútbol de la oncena a pesar de los pésimos resultados y, rodeado de críticas, aseguró que se mantiene al frente del equipo.

Así fue la ultima presentación de Cristal ante Santa Fe por Copa Libertadores:

Sporting Cristal 0-2 Santa Fe: Resumen y goles

"He firmado un contrato de dos años, llevo recién cuatro meses, la Copa Libertadores ha sido dura, pero el fútbol da revanchas pronto, tenemos partidos importantes en el Apertura", dijo Del Solar previo al Sporting Cristal vs. Santos.



Santos, que está invicto en la fase de grupos de la Copa Libertadores, concentra esfuerzos en el Brasileirao, donde a pesar de estrenarse con una derrota, se redimió este fin de semana al vencer 1-0 al Coritiba.



El técnico Dorival Júnior anunció este lunes que el atacante Vladimir Hernández sustituirá a Lucas Lima, que no podrá jugar por lesión, en tanto que se espera que el colombiano Copete entre en lugar de Bruno Henrique, suspendido por expulsión en el juego contra The Strongest. El equipo venía de jugar tres partidos seguidos fuera de casa.



Alineaciones probables del Sporting Cristal vs. Santos:



Santos: Vanderlei - Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Zeca, Renato, Thiago Maia, Vladimir Hernández, Vitor Bueno, Copete y Ricardo Oliveira



Sporting Cristal: Mauricio Viana - Renzo Revoredo, Josepmir Ballón, Jorge Cazulo, Luis Abram, Jair Céspedes, Pedro Aquino, Carlos Lobatón, Gabriel Costa, Cristian Ortiz; Irven Ávila.

