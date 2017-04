Sporting Cristal vs. The Strongest: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. The Strongest: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro celeste se enfrenta al Tigre boliviano este martes en el Estadio Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores. Cristal va por su primer triunfo ante The Strongest y procura encaminar su clasificación. (7:45 p.m. | Fox Sports 2)



Sporting Cristal sumó solo un punto en el Grupo 2 tras el empate 1-1 ante Santos en Lima y la derrota 3-0 ante Santa Fe en Colombia. Los dirigidos por José Chemo del Solar se ubica en el último lugar de la serie y solo un triunfo en casa sirve para meterse en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Santos es el líder e invicto con cuatro puntos, seguido por The Strongest y los colombianos con tres unidades.



"Queremos ganar en la Copa Libertadores para seguir en la pelea y clasificar a la siguiente ronda. El grupo sabe que este partido será muy importante", dijo el atacate de Christian 'Titi' Ortiz, previo al duelo Sporting Cristal vs. The Strongers.



El técnico Chemo del Solar admite que su equipo tiene la obligación de ganar para mantenerse vivo. Para el Sporting Cristal vs. The Strongers alineará con el experimentado Carlos Lobatón como cerebro de su mediocampo, el argentino Horacio Calcaterra y Ortiz en la línea de ataque para vulnerar la defensa rival. A estos se sumarán el arquero chileno Mauricio Viana, el uruguayo Jorge Cazulo y Renzo Revoredo en la zona defensiva.



Sporting Cristal vs. The Strongers será un partido decisivo. Los celestes llegan para este encuentro con la moral al tope tras golear 4-1 Alianza Atlético de Sullana en el Torneo de Verano, donde se ubica en el segundo lugar del Grupo A.



El cuadro 'celeste', con 61 años de fundación, es el cuadro peruano que más ha clasificado a la Copa Libertadores de América, con 33 participaciones. Su mejor intervención fue en 1997, cuando alcanzó la final y cayó ante el Cruzeiro de Brasil. En su última participación en 2016 no superó la fase de grupos.

Por su parte, el vigente campeón boliviano The Strongest, dirigido por el extécnico de la selección venezolana César Farías, se concentra en un hotel limeño.



Farías tiene tres bajas para este encuentro: su máximo referente y capitán el paraguayo naturalizado boliviano Pablo Escobar por acumulación de tarjetas amarillas, Wálter Veizaga por expulsión y Marvin Bejarano por lesión.



"Pueden faltar como en esta ocasión tres jugadores importantes para nosotros pero no podemos aplazar el partido. Tenemos que pensar en sumar y para eso las lamentaciones hay que dejarlas atrás", dijo a la prensa Farías.



El popular cuadro 'Gualdinegro', con tres puntos en la tabla, viene de caer 2-0 ante el poderoso Santos de Brasil en su duelo de ida. El venezolano Farías formará con el habilidoso volante Alejandro Chumacero y el delantero uruguayo Matías Alonso en su línea ofensiva.



"Nosotros nunca regalamos nada ante cualquier rival. Siempre salimos a buscar el triunfo", dijo a la prensa Alonso, que anotó un doblete en la humillante goleada 6-0 de su club ante el Blooming en la liga.



El cuadro boliviano, con 109 años de fundación y con 23 participaciones en la Copa Libertadores, avanzó a la fase de grupos tras sacar de carrera al uruguayo Montevideo Wanderers y al chileno Unión Española en las fases iniciales del torneo continental. En su última participación en 2016 no superó la fase de grupos.



El partido Sporting Cristal vs. The Strongers será conducido por el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar, acompañado por sus compatriotas Milciades Saldivar y Roberto Cañete. La revancha se jugará el 4 de mayo en Bolivia.

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs. The Strongers:



Sporting Cristal: Mauricio Viana - Jorge Cazulo, Jair Céspedes, Renzo Revoredo - Jhosepmir Ballón, Carlos Lobatón, Gabriel Costa, Joel Sánchez, Christian Ortíz - Irven Ávila, Diego Ifrán.



The Strongest: Daniel Vaca - Diego Bejarano, Luis Maldonado, Fernando Marteli, Gabriel Valverde - Alejandro Chumacero, Nelvin Soliz, Raúl Castro, Diego Wayar - Rodrigo Ramallo y Matías Alonso.

