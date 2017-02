Sporting Cristal vs Unión Comercio: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro celeste enfrenta al 'Poderoso de Altomayo' en el estadio Alberto Gallardo por la primera fecha del Grupo A del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. El vigente campeón busca empezar con buen pie el primer campeonato del año. (11:00 a.m. | Gol Perú)



Sporting Cristal afrontará la adversidad debido a que tiene que lidiar con varias bajas en su plantel entre lesionados y jugadores no inscritos por trámites documentarios. Son cuatro jugadores del once habitual que quedó descartado.



Cristian Ortiz no pudo ser inscrito y no está apto para jugar. Horacio Calcaterra tendrá que esperar su nacionalización. Irven Ávila y Renzo Revoredo se lesionaron.



"Sabemos de la importancia del domingo, pues Unión Comercio tiene buenos futbolistas y un grandísimo técnico como Julio César Uribe. Lo que yo espero es que Unión Comercio salga a proponer, ya que Uribe fue sido mi entrenador y sé sobre su forma de ver el fútbol. No me sorprendería si nos atacan en todo momento", dijo el técnico de Sporting Cristal Chemos del Solar.

Por su parte, Unión Comercio espera poder conseguir un resultado positivo en el retorno por segunda de Julio César Uribe al banco del 'Poderoso de Altomayo'.



"Es un debut muy duro porque vamos a enfrentar al vigente campeón, pero lo vamos a afrontar de igual a igual. Unión Comercio es un equipo que respeta lo que significa jugar bien, criterioso cuando tenga la pelota para tratar de hacer daño y que también sepa defenderse. No tengo dudas que Unión Comercio le puede discutir el balón a Cristal", precisó el 'Diamante' previo al duelo entre Sporting Cristal y Unión Comercio.

