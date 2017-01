El entrenador del Atlético Goianiense, de la Serie A brasileña, Marcelo Cabo, cuya desaparición fue denunciada por el club, fue encontrado en un motel tras pasar casi dos días en paradero desconocido, informó la policía.



El teniente coronel de la Policía Militarizada de Goiás (centro de Brasil), Ricardo Rocha, afirmó que Marcelo Cabo fue encontrado a última hora de la tarde del lunes en un motel de Aparecida de Goiania, en la región metropolitana de Goiania, la capital regional.



Rocha no quiso comentar sobre el estado en el que Cabo fue encontrado, aunque dejó claro que no fue víctima de ningún crimen.



La policía no quiso dar ningún detalle sobre si el entrenador Marcelo Cabo estaba acompañado o no o si estaba bajo los efectos de alguna droga o bebida.



El técnico Marcelo Cabo, de 50 años, dirigió el sábado a su equipo en el primer partido de la pretemporada del Atlético Goianense, que perdió por 1-0 ante el Gama.

Posteriormente, acudió a una reunión con amigos y al regresar a su domicilio en Goiania, habló por teléfono con su hijo y salió de nuevo a la calle con su propio vehículo en la madrugada del domingo, dejando en casa la cartera y el teléfono.



Tras no tener noticias del técnico durante todo el domingo ni la mañana del lunes, el club goiano denunció a la policía su desaparición.



Según Rocha, Marcelo Cabo fue encontrado gracias al taxista que lo llevó al motel, que se puso en contacto con la policía tras conocer que el entrenador estaba desaparecido.



El director deportivo del 'Dragao', Adson Batista, señaló a medios locales que el técnico "no estaba en condiciones" de hablar cuando fue encontrado y que no se encontraba en las "condiciones ideales", por lo que está "en una residencia recuperándose".



La prensa brasileña asegura que Marcelo Cabo podría ser destituido en las próximas horas por todo el alboroto causado con su desaparición, que mantuvo en vilo al mundo futbolístico brasileño.



Natural de Río de Janeiro, Cabo empezó su carrera en los banquillos en 2004 en el modesto Bangú carioca.



Posteriormente, fue auxiliar de Marcos Paquetá en la selección de Arabia Saudí y del exinternacional Jorginho en el Figueirense brasileño, así como observador técnico de la selección brasileña durante la primera etapa en el banquillo de Dunga.



Tras entrenar en solitario a Al-Nasr y Al-Arabi de Kuwait, volvió a Brasil donde inició una trayectoria por varios equipos modestos hasta que en mayo de 2016, tomó las riendas del Atlético Goianiense.



Con el 'Dragao', se proclamó campeón de la Serie B de Brasil con tres jornadas de anticipación, con 22 victorias, 10 empates y 6 derrotas y conquistando el título de más importancia en la historia del club hasta la fecha.

