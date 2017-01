The Best: Carli Lloyd y su mirada llena de amor a Diego Maradona ¿Se templó?

La futbolista estadounidense, Carli Lloyd, llamó la atención en el partido amistoso previo a los premios The Best de la FIFA, debido a que fue captada mirando con intensidad al exastro Diego Maradona.



Carli Lloyd participó del juego de las leyendas del fútbol que fue organizado por la FIFA horas antes de la entrega del premio The Best.



La estadounidense posó junto al presidente Gianni Infantino y Diego Maradona. No obstante, una foto la captó mientras dirigía su mirada al argentino, que junto a su expresión, parecía un rostro enamorado o por lo menos denotó emoción por estar al lado del 'Pelusa'.



Más allá de la imagen de su mirada, que quedará para la anécdota, Carli Lloyd espera ganar el premio a la mejor jugadora de la FIFA del 2016.

Premio The Best



Las integrantes de la selección alemana que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos son favoritas para arrasar con los premios. La mediocampista Melanie Behringer desafía a dos jugadoras que consiguieron ya el premio de la FIFA: Carli Lloyd y la brasileña Marta.



Entre los méritos de la jugadora alemana se encuentra, además de la Bundesliga lograda con el Bayern Múnich, la conquista del primer oro olímpico de la selección femenina de fútbol de su país.



Melanie Behringer tuvo un papel fundamental en la cita olímpica del pasado verano en Río de Janeiro. Firmó un tanto crucial en la victoria ante el combinado chino en la ronda de cuartos de final.



Sus rivales al premio a mejor futbolista del año serán Carli Lloyd, que recibió este reconocimiento en 2015, y la brasileña Marta, quien dominó la disciplina de manera ininterrumpida desde 2006 hasta 2010.



La actuación de Lloyd, principal artífice del triunfo mundialista de Estados Unidos en 2015, no bastó esta vez a la selección dirigida por Jill Ellis -candidata al premio a mejor entrenadora- para sumar un nuevo oro olímpico.



En ese torneo también tuvo un papel protagonista Marta, que recientemente se proclamó subcampeona de la Liga sueca con el Rosengard. La jugadora de Dois Riachos debió conformarse con el cuarto lugar en los Juegos de Río 2016.

