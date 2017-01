The Best: Diego Maradona y leyendas del fútbol deleitaron en duelo amistoso en la FIFA [FOTOS y VIDEO]

Diego Maradona y el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, compartieron equipo en el partido amistoso que prologó la entrega de los galardones The Best en Zúrich.



El encuentro se disputó en el campo de las instalaciones de la FIFA en Zúrich, en un día gélido que ha dejado el césped cubierto de nieve y que culminará con la entrega de los premios The Best, que reconocen a los mejores futbolistas femeninos y masculinos, los mejores entrenadores, y el mejor gol en una larga lista de galardones.



Los candidatos masculinos al premio The Best son un año más el argentino Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quien les acompaña el francés Antoine Griezman.



Entre los actos previos a la ceremonia, la FIFA organizó un partido entre leyendas del fútbol y distribuyó a los jugadores en cuatro equipos, de forma que en el principal estaban el ariete argentino, el francés Marcel Desailly, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Aquí las imágenes del partido de las leyendas con Diego Maradona:

En otro equipo participó el defensa español Carles Puyol, junto al argentino Pablo Aimar y al brasileño Marlon Santos y también jugaron el también español Michel Salgado y el francés David Trezeguet, que jugaron con dirigentes de la FIFA.



La presencia de Diego Maradona tiene un importante valor simbólico para la FIFA y su nuevo presidente, ya que el argentino ha criticado durante años a la institución y la ha acusado de corrupta y "mafiosa".



Diego Maradona llegó a Zúrich y no dudó en fotografiarse con el personal de la entidad y en mostrarse distendido y sonriente.



Diego Maradona jugó con el número 4 a la espalda y lució unas zapatillas de deporte de color naranja en el mismo equipo que el presidente de la FIFA.



Diego Maradona fue suspendido de la Copa del Mundo de 1994 después de dar positivo en un test de dopaje y siempre acusó al presidente de la FIFA del momento, el brasileño João Havelange, y al presidente de la federación argentina, Julio Grondona, de haber organizado su caída a propósito, además de a Joseph Blatter.

