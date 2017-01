Las celebridades del fútbol mundial se dieron cita a la ceremonia de los premios The Best de la FIFA. Todos desfilaron por la alfombra verde, muchos de ellos de la mano de sus bellas novias.



Los más aplaudidos durante la premiación The Best fueron 'el pelusa' Diego Maradona, y los brasileños Ronaldo y Marcelo.



Elegantemente vestidos, todos se mostraron emocionados y hasta compartieron abrazos y firmaron autógrafos antes del inicio de la ceremonia de The Best.



Precisamente, Diego Maradona dejó un momento la diplomacia al recordar a los anteriores dirigentes de la FIFA.



"Después de todo lo que robaron y la corrupción, es bueno ver caras nuevas y creer que el fútbol va a ir para mejor", manifestó Maradona.