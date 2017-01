Universitario: Día, hora y canal de su debut en Copa Libertadores

Copa Libertadores: Conmebol dio a conocer la programación de los partidos de la segunda fase del torneo. Universitario de Deportes todavía no conoce a su rival pero ya tiene fecha de su debut.



Universitario enfrentará al ganador de la llave E3, que lo conforman Deportivo Capiatá de Paraguay y Deportivo Táchira de Venezuela. Ambos equipos jugarán duelos de ida y vuelta (23 y 17 de enero) y el ganador de la serie será el rival crema.



Así, el equipo clasificado desde la primera fase jugará ante Universitario por el pase a la tercera etapa -previa a la de grupos- el 2 y 9 de febrero.



Programación de los partidos de Universitario en la Copa Libertadores:



Jueves 2 de febrero

Ganador 3 vs. Universitario (7:15 p.m. | Fox Sports 3)



Jueves 9 de febrero

Universitario vs. Ganador 3 (5:15 p.m. | Fox Sports 2)

Programación de los partidos de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores:



Martes 31 de enero



Atlético Cerro (URU) vs. Unión Española (6:00 p.m. | Fox Sports 2)

Carabobo (VEN) vs. Junior (Col) (7:15 p.m. | Fox Sports 3)

Atlético Tucumán (ARG) vs. El Nacional (ECU) (8:00 p.m. | Fox Sports)



Miércoles 1 de febrero:



Atlético Paranaense (BRA) vs. Millonarios (COL) (6:45 p.m. | Fox Sports)

Botafogo (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (6:45 p.m. | Fox Sports 2)



Jueves 2 de Febrero:



Ganadaor 1 vs. The Strongest (BOL) (5:15 p.m. | Fox Sports 2)

Ganador 2 vs. Olimpia (PAR) (7:00 p.m. | Fox Sports)

Sexto día de #pretemporada2017 en Campo Mar U. Evaluaciones físicas a cargo del profesor José Luis Davila. 🏃🔥🔥 pic.twitter.com/ePCZ59fgQn — Universitario (@Universitario) 10 de enero de 2017

Programación de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores:



Martes 7 de febrero:



Junior (COL) vs. Carabobo (VEN) (7:00 p.m. | Fox Sports 3)

Unión Española (CHI) vs. Atlético Cerro (URU) (7:15 p.m. | Fox Sports 2)

El Nacional (ECU) vs. Atlético Tucumán (ARG) (7:15 p.m. | Fox Sports)



Miércoles 8 de febrero:



Millonarios (COL) vs. At.Paranaense (BRA) (6:45 p.m. | Fox Sports)

Colo Colo (CHI) vs. Botafogo (BRA) (6:45 p.m. | Fox Sports 2)



Jueves 9 de febrero:



The Strongest (BOL) vs. Ganador 1 (5:15 p.m. | Fox Sports 3)

Olimpia (PAR) vs. Ganador 2 (6:45 p.m. | Fox Sports)

