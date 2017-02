Salva, portero de CF Pozuelo, anotó un soberbio golazo de arco a arco, que le sirvió a su equipo para ganar el partido ante Villanueva del Pardillo de la Tercera División de España. El tanto se viralizó en las redes sociales.



El arquero español Salva, no se imaginó, ni en sus mejores sueños, marcar este tremendo golazo que en poco tiempo se convirtió en un video viral en YouTube y Twitter.



El portero ejecutó un saque de meta pero con bastante fuerza, la suficiente, para descolocar a su colega Álvaro del Villanueva en el arco rival y decretar el único gol del triunfo. Eso no es todo, la pelota se le coló por la huacha.



El peculiar gol fue motivo de un festejo eufórico de Salva y muy aplaudido por los asistentes al escenario deportivo. No será José Luis Chilavert pero su nombre dio la vuelta al mundo.