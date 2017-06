Vinicius Junior hace huachas sin tocar la pelota ¡Magia pura! [VIDEO]

Vinicius Junior, atacante del Flamengo, sigue demostrando su calidad, con pasos firmes al estrellato mundial. Una jugada tendrá su nombre: la huacha sin tocar el balón.



Sí, no es casualidad. Una de las habilidades de Vinicius Junior con el balón es dejar en ridículo a los rivales con una huacha muy particular. No la toca y pasa por entre las piernas de su marca. Ahora que juega en el primer equipo del Flamengo son más notorias. En todo caso ya van dos registradas por la TV en su corta carrera.



Así el joven de 16 años, que ya pertenece al Real Madrid, se encamina a ser el reemplazante de Neymar en Brasil y la figura que podría hacer olvidar a Cristiano Ronaldo en el cuadro merengue.



Vinicius Junior tiene un contrato a futuro sin precedentes. Su ficha pertenecerá a Real Madrid el 2018. No obstante, jugará a préstamo por un año más en Flamengo, hasta el 2019.

Mira las mejores jugadas de Vinicius Junior:

Vinicius Junior: Mejores jugadas ante Ponte Preta

