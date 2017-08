Yoshimar Yotún y los 12 futbolistas peruanos presentes en las 3 ligas más importantes de América [FOTOS]

El mercado de pases para los futbolistas peruanos sigue en alza en el continente. Yoshimar Yotún migró a la MLS procedente del Malmo de Suecia. Fichó por el Orlando City de Kaká e incrementó a 12, la cantidad de jugadores nacionales que militan en las tres ligas más grandes de América.

La MLS de Estados Unidos (3):



Yoshimar Yotún fue el último fichaje peruano en la MLS. Orlando City comunicó su contratación. Se suma Alexander Callens en el New York City FC de David Villa y Andrea Pirlo. Además de Yordy Reyna en el Vancouver Whitecaps.



La Liga MX de México (5):



Pedro Aquino pasó de Sporting Cristal al Lobos BUAP de Puebla en junio pasado. El volante peruano le siguió los pasos a Luis Advíncula, quien fue cedido a dicho club por Tigres. En Monarcas Morelia ya brilla el atacante Raúl Ruidíaz junto a Andy Polo. El golero Pedro Gallese juega en los Tiburones Rojos de Veracruz.



En la liga de Brasil (4):



En el fútbol brasileño no hubo cambios. Eso sí, Paolo Guerrero mejoró su cuota de gol y Miguel Trauco se consolidó como titular en Flamengo. Por el contrario, Beto da Silva no juega en el Gremio debido a sucesivas lesiones. Christian Cueva en Sao Paulo recupera su nivel, tras los rumores de un traspaso.

