Zinedine Zidane troleó a periodista en vivo y explotaron las redes [VIDEO]

Zinedine Zidane no se quedó callado y respondió sin reparos a la periodista española Susana Guasch tras ser consultado por las declaraciones del técnico José Mourinho, en las que manifestó su deseo de contar con Gareth Bale en el Manchester United previo a la Supercopa de Europa.



En la previa de la Supercopa de Europa que ganó Real Madrid, Zinedine Zidane fue consultado de forma incisiva en vivo por la reportera española y la réplica del francés terminó siendo un troleo épico.



"Gareth Bale estará con nosotros y eso nadie lo puede cambiar", dijo Zinedine Zidane sobre el atacante de Gales. La periodista insistió diciendo que Mourinho le pasó "la pelota" y el estratega merengue respondió: "está con nosotros, está bien y está tranquilo".



Pero la periodista intentó ir más allá con su repregunta lo que provocó la respuesta insólita de Zidane. Incluso se logra escuchar risas de personas detrás de cámaras.

Real Madrid 2-1 Manchester United: Goles y resumen | Campeón Supercopa

El origen de la polémica



José Mourinho fue consultado sobre su interés por contratar a Gareth Bale, quien se suponía dejaría el Real Madrid. "Si no está en los planes del club, si es verdad lo que dicen, que un jugador como Gareth Bale está en la puerta de salida, yo intentaré estar esperando en el otro lado", aseguró el portugués.



No obstante tras la Supercopa se aclaró: "No vamos a empezar conversaciones con el Real Madrid ni con Bale. Se ha visto que cuentan con él. Que se quede y sea feliz", manifestó Mourinho tras ser derrotado en la final de la Supercopa y ver como el galés era titular con su rival.



"Un jugador que juega una Supercopa europea es porque su entrenador cuenta con él, el club cuenta con él y que él cuenta con quedarse en el club que está. Por eso no vamos a iniciar algo que estaríamos dispuesto a hacer", añadió.



Por su parte Gareth Bale fue contundente y desechó los rumores. "Sólo estoy concentrado en mi fútbol. No escucho ni leo nada. Soy consciente de los rumores, pero yo me concentro sólo en mi fútbol. No hay nada que comunicar al Real Madrid sobre mi futuro. Todo va normal y es la especulación que se repite cada año, tal vez con más fuerza porque esta final era contra el Manchester United", dijo al término del encuentro contra el Manchester United en Skopje, en Macedonia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.