El delantero del Manchester United Zlatan Ibrahimovic ha aceptado este martes la acusación de la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) de "conducta violenta" tras su codazo al defensa del Bournemouth Tyrone Mings y ha sido castigado con tres partidos de suspensión.



Zlatan Ibrahimovic y Tyrone Mings fueron acusados por el máximo organismo del balompié inglés de conducta violenta tras el incidente en el que se vieron involucrados el sábado durante el encuentro de liga entre Manchester United y Bournemouth, disputado en el estadio de Old Trafford (1-1).



Mings, de 23 años, pisó a Zlatan Ibrahimovic en la cabeza al intentar saltar sobre él en un lance del juego, y el sueco, en la jugada posterior, le devolvió el gesto con un codazo en la cara tras un saque de esquina.



"Zlatan Ibrahimovic cumplirá tres partidos de sanción con efecto inmediato tras aceptar la acusación de la FA de conducta violenta y aceptar el castigo estipulado", informó la FA a través de un comunicado.



"El incidente no fue visto por los árbitros del encuentro en el momento, pero sí fue captado por las cámaras de televisión", agregó.



En la Premier League, los incidentes que se producen en el terreno de juego que no son vistos por el árbitro se analizan por un panel de árbitros expertos con posterioridad.

El veterano delantero sueco, máximo goleador del Manchester United esta temporada, con 26 tantos, se perderá el partido de cuartos de final de la Copa de Inglaterra del próximo lunes frente al Chelsea y los encuentros de liga ante Middlesbrough y West Bromwich Albion. Zlatan sí podrá estar, sin embargo, en el duelo de Liga Europa de este próximo jueves ante el Rostov ruso.



Por su parte, Tyrone Mings, el otro de los implicados en el incidente, quien también fue acusado por la FA, ha decidido apelar la acusación, después de que el organismo asegurara que tres partidos de suspensión serían "claramente insuficientes" dada la naturaleza de su agresión.

