Fútbol de menores: El mejor ejemplo de Fair Play que dio la vuelta al mundo [VIDEO]

El fútbol mundial también se caracteriza por su solidaridad entre jugadores de ambos equipos. Y estos menores son claro ejemplo de ello. El choque entre Qatar y Palestina por la Jeem Cup 2017 dio la vuelta al mundo, y no por las jugadas ni polémicas, sino por el aplaudido Fair Play.



Todo ocurrió en el minuto 20 del partido, cuando un jugador de Qatar saltó con la pierna en alto y tumbó a uno de sus rivales. El árbitro, que no se percató de la falta, continuó el partido mientras el qatarí se retorcía de dolor.



Acto seguido, el árbitro detiene el partido y pide a los qataríes que devuelvan la pelota al arquero de Palestina. Pero sucede lo impensado, el guardameta no logra embolsar el esférico y la jugada termina en gol.



Fue entonces que el técnico de Qatar indicó a sus jugadores que hagan un acto de Fair Play. Así, uno de los delanteros de Palestina llevó la pelota hasta el arco contrario y puso la igualdad. El final tuvo un gran abrazo entre ambos técnicos. ¡Grandioso!