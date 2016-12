Alberto Rodríguez: Hinchas de Sporting Cristal le dan con palo por irse a Universitario

Distinto, especial, así se le ve con una camiseta que parecía nunca iba a vestir. Alberto Rodríguez, nacido en las canteras de Sporting Cristal, ya es jugador de Universitario. El popular ‘Mudo’ estampó su firma por una temporada y generó una ola de reacciones adversas en los hinchas.

Los fanáticos de Universitario aplaudieron la llegada de Alberto Rodríguez con una sola advertencia: que juegue como en la selección. En las redes sociales reconocen su nivel y algunos felicitaron a la directiva por la contratación del zaguero.

Las críticas llegaron desde sus anteriores fans, los rimenses. Ellos lo calificaron de ‘traidor’, ‘malagradecido’ y ‘mercenario’. Para los seguidores celestes, Alberto Rodríguez fue desleal por irse ‘al enemigo’ y consideran que ‘por plata se borró de la historia rimense’.

Lo de Melgar no es casualidad. Ese tipo hoy finalmente demostró ser un mal agradecido y tremendo mercenario. RIP Alberto Rodríguez. Fin. — Sporting Cristal #SC (@S_Cristal_) 27 de diciembre de 2016

Recién se estarán dando cuenta aquellos q renegaban con los dirigentes xq no le renovaron al Mudo? El Mudo es amor a la plata ahí está pues😂 — Fernando Torres (@Fernitorrez) 27 de diciembre de 2016

El mudo se borra solito d la historia de @ClubSCristal ,con su historial d lesiones no hay ni q lamentarse,ahora las gayinas lo sufriran — Franco Jordan Rivas (@Francoisjor) 27 de diciembre de 2016

Sin embargo, Alberto Rodríguez -que este año jugó en Melgar- no pudo regresar al Rímac porque el nuevo técnico José del Solar no lo tenía en sus planes. Trascendió que el DT ya lo tendría fichado, pues cuando lo dirigió en la selección y ocurrió el escándalo del ‘Golf Los Incas’, en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, involucró al defensa en la indisciplina y desde allí decidió no contar más con él.

Una historia de amor y odio que tendrá su punto de éxtasis cuando Universitario y Cristal se enfrenten en el 2017.