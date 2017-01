Alejandro Hohberg resignó dinero por fichar por Alianza Lima

Alejandro Hohberg reveló lo que tuvo que hacer para poder fichar por Alianza Lima. El volante dejó de lado el aspecto económico y optó por la Blanquiazul, club con el que tiene un vínculo especial y familiar.



Alejandro Hohberg es nieto de Juan Eduardo Hohberg, quien defendió los colores de Alianza Lima hace cuarenta años y obtuvo el bicampeonato de 1977 y 1978. Ello, seguramente, motivó al mediocampista para tener el desprendimiento de dinero, con tal de jugar por el cuadro íntimo.



"Mi vínculo con César Vallejo (equipo descendido a Segunda División) era hasta diciembre del 2017. Tuve que renunciar a dinero, pero estaba dispuesto a hacerlo para jugar por Alianza Lima. Avisé que estaba libre y al día siguiente ya estuve entrenando con el equipo, a órdenes de Pablo Bengoechea", aseguró Alejandro Hohberg al diario El Bocón.



Asimismo, Alejandro Hohberg recordó lo logrado por su abuelo, pero expresó su deseo de dejar su nombre propio en el recuerdo de los hinchas de Alianza Lima.



“A mí me van a criticar por lo que yo haga en la cancha no por lo que haya hecho mi abuelo. Él siempre va a estar presente. Tomo con orgullo todo lo que hizo y lo que consiguió. Ojalá que me vaya muy bien en Alianza y que pueda ganar títulos", concluyó Hohberg.

El joven volante de Alianza Lima, Erinson Ramírez recibió la visita de sus padres en la Videna de Chincha. pic.twitter.com/klkNZIueUg — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 11 de enero de 2017

Así entrena Alianza Lima en la pretemporada:

