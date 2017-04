Universitario vs. Alianza Lima: Alexi Gómez arrancará como titular en la 'crema' [VIDEO]

El silencio fue su refugio. Ignoró a todos, se guardó palabras y esperó una nueva oportunidad. Alexi Gómez pasó del elogio internacional ante Capiatá -por la Copa Libertadores- a entrenar con la reserva de Universitario. Ahora su juego ha impresionado al DT Pedro Troglio, quien le vuelve a dar una chance.

“La mejor manera de agradecer la confianza es jugar bien el clásico. Si te la da el técnico es un plus y hay que rendir dentro del campo”, comentó Alexi Gómez.



Las comparaciones con el anterior comando técnico no se pudieron obviar. “El profesor ha llegado con una idea diferente. Si hay buen juego colectivo, las individualidades saldrán. La presión es cuando no tengamos la pelota y saberla administrar cuando sea nuestra. Somos un once, un trabajo grupal, colectivo”, aseguró Alexi Gómez.



Alexi Gómez estará desde el arranque en el clásico.

Se viene Alianza Lima y la motivación es doble para Alexi Gómez. “Es un clásico y hay que ganarlo. El profesor Troglio viene con una maleta llena de sueños y queremos hacer que lo haga realidad. Estoy jugando más suelto como extremo, igual puedo jugar donde el entrenador decida. Tenemos que sacarnos la espina por el mal momento que estuvimos pasando”, finalizó.