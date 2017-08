Alianza Lima campeón del Torneo Apertura: Cinco claves del título blanquiazul [OPNIÓN]

Por Carlos Bernuy

Alianza Lima se convirtió en el ganador del Torneo Apertura del Descentralizado 2017 con una ventaja de tres puntos sobre su escolta UTC en una campaña muy pareja. Aquí un análisis de los puntos altos de la campaña blanquiazul al mando del estratega Pablo Bengoechea.

PRODUCTIVO ANTES QUE VISTOSO ​

Alianza Lima fue el blanco de las críticas en los últimos meses. "Que no juega bien", "Que no le importa el estilo" o cualquier reclamo más de hincha rival que de analista. Alianza hizo daño con pelotas detenidas porque los rivales no marcaron bien, anotó de penal porque se los cometieron y lanzó pelotazos cuando el oponente se tiró atrás. Le ganó a cinco de los siete rivales que terminaron por detrás en la tabla. Empató con Huancayo y tan solo perdió de visita con UTC.



UNA MURALLA EN EL ARCO

Leao Butrón. Dos palabras, un nombre y un apellido. El portero de Alianza Lima tiene 40 años pero aparenta la mitad de su edad. Reflejos espectaculares, liderazgo, hinchaje demostrado y salvador del equipo. Brilló en el clásico ante la 'U', en el triunfo ante Cristal, frente a Garcilaso, contra Juan Aurich, etc. Un portero que ganó partidos y guió a su equipo a ser la segunda mejor defensa

del certamen.



EL HOMBRE CON MÁS RITMO

Llegó con la mochila de no haber jugado los últimos seis meses pero no demoró en prender motores. El uruguayo Luis Aguiar es el goleador de Alianza Lima en el año (13 tantos) y uno de los líderes del equipo campeón. Experto en pelotas detenidas y de larga distancia, buen pateador de penales, habilitador y futbolista que pisa el área con gol. No es el '10' clásico que se conforma con pasar, Aguiar acompaña y es de esos extranjeros que llegó a aportar.



EL MEJOR VISITANTE

No solo en Matute y con el aliento del 'Comando Sur' y demás tribunas, se construyó el título. Los íntimos fueron los mejores fuera de su territorio

ganando cuatro partidos de siete como visitantes. Sus tres derrotas fueron ante UTC, Melgar y Alianza Atlético y todas por 1-0. Salvo en el duelo ante los arequipeños (que se jugó en Cusco) en los otros dos pudieron y debieron empatar.

LA CALMA URUGUAYA

Pablo Bengoechea había pasado por la selección peruana y por Peñarol y se le notó más maduro. El entrenador de Alianza nunca apareció como una persona agresiva, se quejó poco, defendió a su grupo y aplicó rotaciones, que en muchos de los casos,

le funcionaron. Fue él quien escogió a Luis Aguiar y Gonzalo Godoy como refuerzos y ambos le respondieron a la altura. En silencio, realizó un trabajo correcto.

