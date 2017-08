Alianza Lima: Delantero Gabriel Leyes llegó a Lima para reforzar ataque blanquiazul [VIDEO]

El atacante uruguayo Gabriel Leyes arribó al Perú para ponerse la '9' de Alianza Lima como el nuevo refuerzo blanquiazul de cara al Torneo Clausura del Descentralizado 2017. El charrúa prometió colaborar para obtener el título de campeón nacional y reconoció estrecha relación con el técnico Pablo Bengoechea.



"Estoy muy contento y tengo mucha ilusión. Alianza Lima es el más grande, sé que hace quince días salió campeón. Estoy con muchas ganas de sumar y conseguir ese título nacional que hace mucho no consigue", aseguró el delantero Gabriel Leyes.



"Al hincha de Alianza Lima le prometo muchas ganas y que voy a defender la camiseta como si fuera uno de ellos. Claro que puedo aportar con goles, me tengo mucha confianza", agregó el charrúa tras su llegada a Lima.



Asimismo, Leyes confirmó su cercanía con el estratega íntimo y compatriota uruguayo. "Pablo Bengoechea me dirigió en Peñarol y tengo buena relación con el técnico", aseguró.



Para Gabriel Leyes será su primera experiencia en el exterior tras jugar en diversos equipos de Ururguay: River Plate, Peñarol, Juventud, Plaza Colonia y Liverpool.

