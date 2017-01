El fútbol es único, te pagan bien, pero hay otras cosas que no se ven y que son parte de los sacrificios que abrazan esta profesión. El zaguero uruguayo Gonzalo Godoy ayer cumplió 28 años, la pasó lejos de los suyos y rodeado de sus nuevos amigos de Alianza Lima. “Siempre he pasado mi día concentrado, alistándome para el nuevo campeonato. No recuerdo haber estado en mi casa”, aclaró.

Y si eso parece ya una situación difícil, hay que escuchar la otra parte de su historia.

“En el 2015 estuve en el Yeni Malatyaspor de Turquía, donde nadie hablaba español y me saludaban en inglés y no sentía ese calor que tenemos los latinos. Acá, con el mismo idioma, se siente lindo los deseos que te dan”, explicó. Como dueño del ‘santo’, tenía que pedir un deseo: ‘Espero salir campeón, es el regalo que pido’.

No dejó pasar el momento para subrayar que está feliz en esta nueva aventura con Alianza Lima. “Es un grupo muy bueno, jugamos al PlayStation con los demás. Esa amistad debemos mostrarla en la cancha para conseguir los objetivos”, sentenció.