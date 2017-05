Alianza Lima: Lionard Pajoy dedicará gol ante UTC a su madre y esposa

El fútbol tiene momentos maravillosos, horas de sacrificio y algunas llenas de nostalgia. Alianza Lima cierra el ‘Torneo de Verano’ visitando mañana a UTC en Cajamarca, justo en el día que se le rinde homenaje al ser que nos trajo al mundo. El plantel solo tiene en mente dar un regalazo a todas sus mamitas.

El colombiano Lionard Pajoy añora a su madre, quien está lejos en esta fecha tan importante. “Ahora que se me abrió el arco espero seguir anotando y dedicárselo a mi mamita que no vive conmigo, está en mi país, pero sé que se emocionaría mucho”, comentó.



Lionard Pajoy no fue el único que se sumó a los anhelos llenos de ternura en Alianza Lima. Erinson Ramírez también tiene un sueño para mañana.

“Quiero alegrar a mi mamita y a todas las madres blanquiazules. La mía supo corrergirme en el momento oportuno y eso sirvió para que yo sea un buen profesional y sepa escuchar a los mayores”, expresó el jugador de Alianza Lima.

Finalmente, Francisco Duclós fue otro que se sumó al deseo de regarlar una sonrisa en Cajamarca a los hinchas de Alianza Lima. “Desde allá le voy a mandar un beso a mi mamita y decirle que soy feliz, porque pese a no estar con ella, sé que estará rodeada de toda mi familia”, señaló.



La novedad en el once será el ingreso del portero Ángelo Campos, quien debutará como titular en Alianza Lima.