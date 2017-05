Luis Aguiar asegura que no se íra de Alianza Lima "hasta que lo echen"

Este amor comenzó en verano, con días calurosos, y se fortaleció con el otoño. Porque ni el frío que empieza a golpear o las críticas que recibió han dañado la relación que tiene el uruguayo Luis Aguiar con Alianza Lima. El volante dejó bien en claro su gran sentimiento por la camiseta blanquiazul.

“Empezamos un poquito con críticas, pero se fueron cambiando. Hoy (los hinchas) entienden que uno deja la vida por esta camiseta y me siento muy agradecido por la manera tan espectacular que me han tratado. Me gustaría quedarme, no tengo pensado moverme de aquí hasta que me echen”, puntualizó Luis Aguiar, autor de siete goles (máximo artillero) con Alianza Lima en el Torneo de Verano.

Por otro lado, el plantel que dirige Pablo Bengoechea trabajó a puertas cerradas en Chorrillos y el estratega uruguayo dejó casi listo el equipo para debutar en el Torneo Apertura el domingo ante Real Garcilaso. La novedad en Alianza Lima es que el central Miguel Araujo sería reservado para el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Ayer, el DT de Alianza Lima probó como zaguero al lateral Francisco Duclós (Gonzalo Godoy se recupera de una infección estomacal) y en el ataque estuvieron Lionard Pajoy, Germán Pacheco y Erinson Ramírez.