Luis Aguiar dice que jugadores peruanos "no tiene carácter" y así le responden

Tocó el orgullo de los chicos, el malestar de los mayores y creó una sensación de fastidio que remeció la intimidad del plantel. El uruguayo Luis Aguiar, pese a sus 4 meses y días radicando en el Perú, se animó osadamente a dar una sentencia sobre sus compañeros de Alianza Lima y colegas del país que lo cobija. ‘Al jugador peruano le falta carácter’.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para los aficionados, periodistas ni en el interior del grupo de Alianza Lima. Ayer, el equipo trabajó en el ‘Cultural Lima’ de Chorrillos y cuando acabó la práctica, dos compañeros de Luis Aguiar discreparon abiertamente con su afirmación.

A nombre de los nacionales, el joven José Cotrina (19 años) no tuvo reparos para contradecirlo. “A mí no me falta carácter y no me va a faltar”, le salió de sus labios y del corazón.

Por los foráneos, tomó la palabra Germán Pacheco. “También he visto argentinos, uruguayos o brasileños sin personalidad. Cada quien es como es’, aclaró.

Es una aclaración para que Luis Aguiar no vuelva a calificarlos.