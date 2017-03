Alianza Lima: Pablo Bengoechea desesperado por encontrar centrodelantero

El ‘Profesor’ se molestó con la administración del colegio blanquiazul. No tiene infraestructura, no le dan materiales. La falta de un ‘9’ en Alianza Lima y la derrota con Real Garcilaso, en Sicuani, han despertado el malestar en Pablo Bengoechea. Esa que tuvo a inicios de año -y que disimuló- cuando no le contrataron el centrodelantero que tanto pidió.

La delantera victoriana es corta con Lionard Pajoy (35) y los jóvenes Aurelio Gonzales-Vigil (21) y Alfredo Carrillo (20). Y se vienen seis partidos en tres semanas (5 en torneo local y uno en la Su-damericana). Ante la dificultad, se ha tenido que improvisar a Luis ‘Cachito’ Ramírez en el ataque y esperar la recuperación de Germán Pacheco.

Los pedidos que había hecho el DT para reforzar su ofensiva, quedaron en el aire. “Lo de Yordy (Reyna) nunca tuvo fuerza. Lo de (Jefferson) Farfán fue puro humo. Municipal nos atrasa con (Diego) Mayora y nunca insistieron con Irven Ávila”, habría sido la queja del entrenador a su entorno, fastidiado porque la directiva no llegó a contratar a ninguno de los que se tuvo en agenda.

Pablo Bengoechea sigue buscando pieza faltante en Alianza Lima.

Al final del partido ante la ‘Máquina celeste’, Bengoechea no ocultó su malestar. “Esto es fútbol. Qué importa si el error molesta, perdimos”, respondió. Interrogado si faltó un centrodelantero, el técnico contestó muy cortante: “El miércoles (ante UTC) vuelve Germán Pacheco”.

Para colmo, el plan de entrenamientos se trastocó luego que el vuelo de regreso a Lima se postergó por factores climáticos. El plantel debía arribar a las 11:30 de la mañana y recién lo hizo casi a las 4 de la tarde.