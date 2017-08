Pablo Bengoechea: “No me molesta que digan que Alianza 'ratonea'”

“Hay entrenadores que son ratones. Me tienen podrido con eso... ¡Los voy a desenmascarar!”. Las declaraciones de Sergio Markarián, tras perder con Chile en la Copa América 2011, parecieron volver a escucharse ayer en Matute después que Pablo Bengoechea se fastidió cuando la prensa le consultó sobre la forma de juego de su equipo. “No me molesta que digan que Alianza ratonea, a mí solo me molestaría no lograr el objetivo”, aseguró contundente el DT blanquiazul.

Pablo Bengoechea, expupilo del ‘Mago’, marca distancias y saca pecho porque es líder, cerca de ganar el Torneo Apertura y tapa sus oídos a las críticas. “Solo me preocupa lo que piensan mis futbolistas, del portón de Matute para afuera pueden opinar lo que quieran. Lo que intento siempre es proteger a nuestros jugadores y que crean en nuestro mensaje”, apuntó el técnico uruguayo.

Pese a las bajas de Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, José Cotrina y Lionard Pajoy, el estratega de Alianza Lima lanzó un mensaje de calma para los hinchas. “No tengo ninguna duda para el sábado, hay mucha fe con el equipo que jugará”, finalizó Pablo Bengoechea.

Pablo Bengoechea habla de la parte final del Apertura.

ALEJANDRO MAGNO



Sus goles claves ante Cantolao, Unión Comercio y Municipal han convertido a Alejandro Hohberg en salvador y voz autorizada en Matute. El volante ha pedido tener cuidado con su ex equipo y próximo rival, la San Martín. “Tiene buenos jugadores y un gran cuerpo técnico. Debemos tener cuidado, porque arriba cuenta con elementos rápidos y hay que estar atentos”, apuntó el mediocampista de Alianza Lima.