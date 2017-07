Alianza Lima sigue padeciendo por perder punta del Apertura en Sullana

El dolor en Alianza Lima continúa. El penal convertido por ‘Malingas’ Jiménez ha abierto una llaga. La última derrota contra Alianza Atlético no solo los dejó sin el liderato del Apertura, sino que podría golpear duramente el bolsillo.

Se supo que la administración de Alianza Lima desea ganar el torneo y tener un ingreso de casi un millón de dólares por clasificar a la próxima Copa Libertadores, pero ahora ya no dependen de sí mismos para campeonar. Para colmo, el ánimo del plantel no es el mejor y algunos apuntaron al árbitro.

“Merecíamos más, la vez pasada nos criticaron por jugar mal contra Cristal, ahora jugamos mejor y no ganamos. El réferi cobró penal, pero la pelota le choca en la mano (a Godoy), él nunca tuvo la intención, no tenía alternativa ni creaba peligro la jugada”, expresó molesto Leao Butrón.



La derrota en Sullana haría que el entrenador Pablo Bengoechea mueva el once de Alianza Lima ante Aurich. Las continuas fallas de Lionard Pajoy en ataque lo mandarían a la banca, por lo que en su reemplazo ingresaría el uruguayo Luis Aguiar. Además, Kevin Quevedo y ‘Cachito’ Ramírez serían la ofensiva ante el ‘Ciclón’.