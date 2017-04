Alianza Lima: Buscan renovar el equipo tras derrota en el clásico

En el colegio de Alianza Lima no desean alumnos viejos. Es que el fútbol no es como el vino. Tener un once plagado de jugadores por encima de los 30 años, podría traer consecuencias en Matute. En el clásico, la columna vertebral ‘grone’ alcanzó los 203 años: el golero Leao Butrón (40), el lateral Paolo de la Haza (33), los volantes Luis Ramírez (32), Rinaldo Cruzado (32) y el uruguayo Luis Aguiar (31), y el atacante colombiano Lionard Pajoy (35).

El resultado: De la Haza fue una ‘puerta abierta’, Cruzado y ‘Cachito’ no agarraron a nadie, Aguiar totalmente lento y Pajoy ‘devorado’ por los defensas contrarios. Trascendió que la administración de Alianza Lima dialogó con el entrenador Pablo Bengoechea para que ‘refresque’ con un aire más juvenil con miras al choque ante Municipal. El lateral Fabio Rojas (17), el volante Aldair Fuentes (19) y el atacante Kevin Quevedo (20) serían los elegidos por el ‘Profesor’ para cambiarle la cara al equipo.



EL ‘9’ QUE FALTA



La goleada recibida en el clásico movió el presente y condicionó el futuro de Alianza Lima. La administración estaría pensando en dos refuerzos para mitad de año. Uno de ellos sería el volante Jean Pierre Fuentes, que realiza labor mixta en el mediocampo de Unión Comercio y es hermano del aliancista Aldair (quien incluso ya le dio la bienvenida en redes sociales).

En el ataque de Alianza Lima, pese a que muchos rumores apuntan al uruguayo Mauro Guevgeozián, la directiva prefiere que sea Bengoechea quien elija al ‘9’ de su preferencia.