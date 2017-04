Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú el Torneo de Verano

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO Los Blanquiazules reciben al equipo de Cutervo este domingo en el estadio Matute por la fecha 11 del Grupo B del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Alianza Lima está obligado a ganarle e Comerciantes Unidos para seguir en carrera por la final del primer campeonato del año. (4:00 p.m. | Gol Perú)



Pese a que el estratega de Alianza Lima Pablo Bengoechea afirma que el objetivo es el Torneo Apertura, los hinchas íntimos quieren ganarlo todo. Por ello, la molestia tras las dos derrotas seguidas del equipo Blanquiazul: con Universitario y Municipal.



No obstante, ante Comerciantes Unidos será un partido de descarte para ambos equipos, que se separan por solo un punto en la tabla de posiciones de la serie. Los íntimos, con 15 unidades, están a cuatro puntos del líder UTC, cuando faltan solo nueve por disputar hasta el final del torneo.



Uno de las bajas de Alianza Lima para este partido será Alexis Cossio, quien está suspendido por expulsión. El reemplazante será Dúclos.



"Estamos deseosos que el equipo vuelva a tener buenos resultados y actuaciones que nos deje contentos a todos. No negamos que estamos preocupados, creemos que nos vamos a recuperar. Nos va a doler muchísimo si no ganamos este torneo, sin embargo nuestro objetivo principal sigue siendo en salir campeones en noviembre y para ello esperamos hacernos fuertes desde el inicio del Apertura", aseguró el estratega Pablo Bengoechea horas antes del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.



Visitamos la Clínica San Juan de Dios y los jugadores compartieron gratos momentos con los niños en las distintas zonas de rehabilitación. pic.twitter.com/rimE6B8rkg — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 27 de abril de 2017

"Las racha de dos derrotas seguidas puede afectar a Alianza desde lo anímico. Tienen una plantilla corta pero con buenos jugadores, la volante de Alianza es de selección y arriba tienen futbolistas desequilibrantes y con gol. Son momentos, saben que van a jugar de local y que tienen la necesidad de ganar", dijo el técnico de Comerciantes Unidos Óscar Ibáñez, previo al duelo ante Alianza Lima.



La importancia de quedar en el primer lugar del grupo es debido a que los ganadores de la serie A y B, jugarán la final del Torneo de Verano que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2018.

