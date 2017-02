Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE el Torneo de Verano

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO Los íntimos visitan esta tarde a los cutervinos en el estadio Juan Maldonado Gamarra por la fecha 4 del Grupo del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Alianza Lima busca ante Comerciantes Unidos recuperar los puntos perdidos tras el empate en Matute ante Municipal.



Alianza Lima no llega en su mejor momento pero tampoco la pasa mal. Los dirigidos por Pablo Bengoechea sumaron cuatro puntos en dos partidos en Matute y ahora jugarán su primer partido fuera de casa, ante el difícil Comerciantes Unidos.



El estratega Pablo Bengoechea sorprendió con la lista de jugadores para afrontar este compromiso. El técnico uruguayo dejó de la do a cinco habituales titulares: Leao Butrón, Oscar Vílchez, Paolo de la Haza, Germán Pacheco y Aldair Fuentes y con ello ratificó su sistema de rotación que hará en el año.



Los dos únicos antecedentes en Cutervo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos no fueron favorables para los Blanquiazules. Perdieron por 2-1 en ambas ocasiones.



"A mí me preocupa el equipo completo de Alianza Lima. Tienen jugadores de buen pie, que manejan bien el balón, y un arquero de gran categoría. Han hecho debutar a un chico de 18 años (Aldair Fuentes) que creo que va a durar poco tiempo acá en Perú, pues muestra una categoría muy especial para ser un debutante", dijo el técnico de Comerciantes Unidos Jorge Aravena.

Así fue el empate 2-2 entre Alianza Lima y Deportivo Municipal:

Alianza Lima 2-2 Municipal: Resumen y goles

Comerciantes Unidos es el último del Grupo B tras sumar solo un punto en las tres últimas fechas: dos derrotas (UTC y Real Garcilaso) y un empate (Juan Aurich). Quieren su primer triunfo en la temporada 2017.

En los dos primeros partidos del Torneo Verano, Hansell Riojas ha mostrado solidez en zona defensiva. #ArribaALIANZAhttps://t.co/5SnX4VgR1U — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 22 de febrero de 2017

Probables alineaciones Alianza Lima vs Comerciantes Unidos:



Alianza Lima: Daniel Priero, Luis Garro, Miguel Araujo, Hansell Riojas, Alexis Cossio, Luis Ramírez, José Cotrina, Alejandro Hohberg, Erinson Ramírez, Luis Aguiar y Aurelio Gonzales Vigil.



Comerciantes Unidos: Éxar Rosales; Ángel Pérez, Christian Laura, Luis Copete, Renato Zapata, Luis Mayme, Carlos Flores, Jean Tragodara, Jorge Neyra, Jefferson Viveros y William Palacio.

